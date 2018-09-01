Мать выложила в Сеть видео, на котором девочки-подростки жестоко избили её дочь

Женщина долго думала, стоит ли выкладывать видеоролик, но потом решила, что люди должны быть осведомлены о чрезмерной жестокости современных подростков.

Жительница Бристоля, Англия, Ким Николль на днях разместила на своей странице видеоролик, на котором девочки избивают её дочь Хлою. Она была потрясена такой жестокостью среди несовершеннолетних детей.

Как рассказала Ким, ролик ей прислал один из очевидцев потасовки. На кадрах было снято не всё, но, по словам свидетелей, одна из девочек слёту ударила Хлою ногой в голову. Вторая била вообще не глядя, а вместе они ещё и обзывали дочь Ким матом, пишет Daily Mail.

Я люблю детей и заступлюсь за любого, будь то мой или не мой ребёнок. Но я впервые вижу, чтобы так дрались девочки. Может, моя Хлоя их чем-то обидела, но нельзя же так разрешать конфликты Ким Николль

По её словам, ей было больно смотреть запись с избиением. А самое обидное было то, что в тот момент она не могла помочь своей дочери. Ей посоветовали поделиться видео в Сети, но она долго сомневалась, что её правильно поймут. В конце концов она всё-таки это сделала, чтобы повысить осведомлённость других родителей о жестокости детей.

Это видео дошло до руководства школы и до полиции. Сейчас ведётся допрос и расследование.