Отважный отец остановил массовое убийство в "Макдоналдсе", защищая своих сыновей

Вооружённый преступник в маске ворвался в один из "Макдоналдсов" в Бирмингеме, Алабама, США, и стал стрелять. В то же время там находился отец с двумя сыновьями-подростками, у которого тоже оказалось оружие. Мужчина открыл ответный огонь и в результате спас не только себя и своих сыновей, но и посетителей и персонал от страшной гибели, пишет wsfa.com.

По словам одного из сотрудников ресторана, Маркуса Вашингтона, он и его напарник во время нападения спрятались в холодильной камере. Они услышали, как прозвучало не менее 15 выстрелов. А когда звуки стихли, парни решили, что убийца идёт за ними. Но всё вышло по-другому благодаря одному из посетителей.

Всё, что мы слышали, — разные выстрелы. И я подумал, что все мертвы и он ищет нас Маркус Вашингтон, сотрудник "Макдоналдса"

Отец и сыновья, имена которых не называются, уже собирались уходить из "Макдоналдса", когда там появился вооружённый человек и стал стрелять. Храбрый мужчина, защищая детей, открыл огонь в ответ и предотвратил массовое убийство. Он и один из его сыновей получили ранения, но сейчас их жизни ничего не угрожает и они идут на поправку. Преступника тоже доставили в больницу, где он скончался.

Теперь мужчину, который отчаянно защищал своих детей, считают героем. По словам правоохранителей, ему не будут предъявлять обвинения.