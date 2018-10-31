Отважный отец остановил массовое убийство в "Макдоналдсе", защищая своих сыновей

По словам одного из сотрудников ресторана, Маркуса Вашингтона, он и его напарник во время нападения спрятались в холодильной камере. Они услышали, как прозвучало не менее 15 выстрелов. А когда звуки стихли, парни решили, что убийца идёт за ними. Но всё вышло по-другому благодаря одному из посетителей.
Всё, что мы слышали, — разные выстрелы. И я подумал, что все мертвы и он ищет нас
Маркус Вашингтон, сотрудник "Макдоналдса"
Отец и сыновья, имена которых не называются, уже собирались уходить из "Макдоналдса", когда там появился вооружённый человек и стал стрелять. Храбрый мужчина, защищая детей, открыл огонь в ответ и предотвратил массовое убийство. Он и один из его сыновей получили ранения, но сейчас их жизни ничего не угрожает и они идут на поправку. Преступника тоже доставили в больницу, где он скончался.
Теперь мужчину, который отчаянно защищал своих детей, считают героем. По словам правоохранителей, ему не будут предъявлять обвинения.
Он мой герой. Могу представить, что бы стало, если бы у него не оказалось оружия. Скорее всего, это интервью не состоялось бы
Маркус Вашингтон, сотрудник "Макдоналдса"
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