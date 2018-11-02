Уголовное тело. Можно ли обвинять жертву в провокации насилия?

В Уфе трое полицейских изнасиловали молодую коллегу прямо в отделении. Подозреваемых задержали, ведётся следствие. Но в интернете люди во всём обвиняют пострадавшую. "Потому что нельзя быть красивой такой", "сама пришла, сама и получила", – пишут комментаторы. Такое явление называется виктимблеймингом. Лайф разбирался, почему люди не сострадают жертве, а обвиняют её.

— Пришла бухать ночью с мужиками, тут финал напрашивается сам собой, — пишет аноним в комментариях на Лайфе к новости об изнасиловании в Уфе.

Это явный пример виктимблейминга — обвинения жертвы в том, что с ней случилось. Однако быть яркой девушкой 23 лет и садиться за стол с мужчинами выпивать поздно ночью — совсем не значит провоцировать их на секс. Комментаторы лично не знакомы с пострадавшей и с обвиняемыми, поэтому утверждать, что она девушка лёгкого поведения, они не могут. Но всё равно это делают.

— Не удивлюсь, если выяснится, что дамочка регулярно участвует в такого рода посиделках/полежалках и "близко знакома" со всеми мужиками в отделе (и не только), — пишет Андрей Иванопуло в комментариях к статье Лайфа о случившемся в Уфе.

Психотерапевт Анна Таипова объясняет, что причина такого поведения комментаторов в их страхах. Любому человеку страшно признать, что такое может произойти и с ним. Поэтому хочется найти какую-то логичную причину случившемуся. У жертвы было какое-то неправильное поведение, она получила по заслугам. А с комментатором такого не случится, потому что он за стол с пьяными мужиками не сядет.

— Некоторым людям страшно признать, что в мире есть вещи, которые мы не можем контролировать. Поэтому они ищут проблему каких-либо происшествий в других людях, тем самым чувствуя себя в безопасности. "У неё вызывающая внешность или откровенная одежда, поэтому её изнасиловали. Я веду себя правильно и скромно, со мной ничего не произойдёт", — такая логика у обвиняющих. Но это иллюзия. Да, есть жертвы, которые спровоцировали насилие в отношении самих себя. Но это происходит реже. Всё же ответственность лежит на том, кто совершает преступление. Это его выбор: совершать какой-либо поступок или нет, — говорит Анна Таипова.

То есть если мужчина видит пьяную женщину, которая ведёт себя вызывающе, то воспользоваться её состоянием или нет — это его выбор, его ответственность. И за свой аморальный выбор он должен будет понести наказание.

По словам психотерапевта, людям, которые обвиняют жертв, невыносима сама мысль о том, что им или их близким когда-то может также "не повезти". Что их тоже могут обмануть. Им тоже могут сделать больно. Без их в том вины.

— Всю жизнь дознавателей имели вышестоящие, и ничего... Тут, видимо, курица захотела пиара, то есть внимания, — пишет в соцсетях Владислав Макуха.

Этот комментарий собрал 15 лайков. Люди не стали явно высказывать своё мнение, но поддержали виктимблейминг своими "сердечками". Это тоже одно из проявлений страха. Людям хочется сказать: "Да, это она во всём виновата. Заслужила. Но я так не делаю, поэтому я в безопасности ", но написать — рука не поднимается. Лайк позволяет чувствовать сопричастность к обсуждению, но и ограждает от отстаивания своей позиции.

Психотерапевт говорит, что желание публично обвинить жертву может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, это может быть проявление хейтерства — люди получают удовольствие от конфликта. Содержание не имеет большого значения. Удовлетворение приносит сама возможность скандала.

Во-вторых, для каждого человека есть какие-то чувства, которые он отвергает. Страх. Боль. Ненависть. И вместе с этими чувствами он отвергает события и людей. События в Уфе могут напомнить нам о том, что такая беда может случиться с нашими дочками, сёстрами, подругами. И мы не хотим об этом думать. Поэтому мы будем комментировать и ставить лайки высказываниям, которые обвиняют какую-то другую девочку, которая поспособствовала своим поведением изнасилованию.

— И ещё одна причина проявления виктимблейминга — неумение сопереживать, — говорит психотерапевт. — Представьте, что человек говорит: "Что ты плачешь? Сама во всём виновата". И если перевести эти слова, то значат они примерно следующее: "Я беспомощен, я ничего не могу сделать со случившимся. Это понимание для меня невыносимо. Поэтому ты сама дура". И те, кто не умеет сопереживать, всегда предпочтут нападение, чтобы не встречаться со своими чувствами и страхами.