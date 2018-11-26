Школьницу, получившую приз за эссе против насилия, убила дома шальная пуля

13-летнюю Сандру Паркс из Милуоки, США, убили в спальне собственного дома. Девочка смотрела телевизор, когда пуля разбила окно и попала в неё, пишет newsweek.com.

По словам мамы Сандры Бернис Паркс, около восьми вечера её дочка пошла в комнату смотреть телевизор, а вышла оттуда с ужасающими словами: "Мама, меня застрелили". Стреляли на улице, и пуля попала в окно восьмиклассницы, лишив её жизни.

Два года назад Сандра написала эссе о проблемах вооружённого насилия. О том, что в её родном городке люди часто стали погибать в результате таких преступлений. Она видела выход в том, чтобы люди учились доброте и терпимости и начали друг другу помогать. Школьница участвовала с сочинением в конкурсе и заняла третье место.

В городе, где я живу, я слышу и вижу примеры беспорядков почти каждый день. Маленькие дети становятся жертвами бессмысленного вооружённого насилия. <...> Мы должны начать заботиться друг о друге, быть чуткими и попытаться встать на место другого Сандра Паркс

После происшествия полицейские арестовали 26-летнего Исаака Барнса, который прятался в шкафу в доме по соседству. Сейчас ему выдвинули обвинение в непредумышленном убийстве. Предположительно, он собирался стрелять в свою бывшую подружку, но шальная пуля попала в девочку.