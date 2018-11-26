Школьницу, получившую приз за эссе против насилия, убила дома шальная пуля

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Школьницу, получившую приз за эссе против насилия, убила дома шальная пуля

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13-летнюю Сандру Паркс из Милуоки, США, убили в спальне собственного дома. Девочка смотрела телевизор, когда пуля разбила окно и попала в неё, пишет newsweek.com.

По словам мамы Сандры Бернис Паркс, около восьми вечера её дочка пошла в комнату смотреть телевизор, а вышла оттуда с ужасающими словами: "Мама, меня застрелили". Стреляли на улице, и пуля попала в окно восьмиклассницы, лишив её жизни.

<p>Фото: соцсети</p>

Два года назад Сандра написала эссе о проблемах вооружённого насилия. О том, что в её родном городке люди часто стали погибать в результате таких преступлений. Она видела выход в том, чтобы люди учились доброте и терпимости и начали друг другу помогать. Школьница участвовала с сочинением в конкурсе и заняла третье место.

В городе, где я живу, я слышу и вижу примеры беспорядков почти каждый день. Маленькие дети становятся жертвами бессмысленного вооружённого насилия. <...> Мы должны начать заботиться друг о друге, быть чуткими и попытаться встать на место другого

Сандра Паркс

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/MTEAunion/?hc_ref=ARSQmlHXB35D4JshJFCUN_TWgm-YQqPo4u7qSpRQN7LR6eA4ZdGUogOK-QSSEl5X2OI&__xts__%5B0%5D=68.ARDcYJxKlPHlC9I3nzo2nZF-EmqCGVM7sq4JzUGZj8hNe_ALXwCdZ_hHqFqQ0Jpcm5y2-JvuQHKruWVmH9ABwq9CYHdaGO9tSNqUWh9DjKKAm4izUuULVO8_OLeXewFNfDoT4pSw57_9LOSxXdb_NTR6Vg3imcToTGZl_PeT2tB8NWqxy_ql4AWSyP2Bngbgwl2ma2YbZxJ4vt0PASe8jI4H50wz0I2c34vclnzTd7HYlNg9tvqgdStgqHa5evmYazfG0f_mOINoPggoro22SphwMt0mtFmLs5diq2Nok-oc9xiZcDoTglKHZClkbtW6k163Txb_R07CgQPq1hUecx1Q1Q&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>Milwaukee Teachers&#39; Education Association</strong></a></p>

После происшествия полицейские арестовали 26-летнего Исаака Барнса, который прятался в шкафу в доме по соседству. Сейчас ему выдвинули обвинение в непредумышленном убийстве. Предположительно, он собирался стрелять в свою бывшую подружку, но шальная пуля попала в девочку.

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