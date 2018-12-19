Особый товар. Для чего сотрудники клиники Блохина прятали тела умерших

Следственный комитет РФ по Москве начал доследственную проверку по факту обнаружения в патологоанатомическом отделении ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ четырёх мумифицированных тел, которые хранились там около 10 лет. Об этом сообщает паблик Mash. У следователей уже есть основания полагать, что тела были подготовлены сотрудниками для продажи и ждали своего покупателя. Такой специфичный товар востребован, например, для пластинации, опытов, обучения, а также в качестве объектов творчества у художников-радикалов. Эксперты, опрошенные Лайфом, говорят, что стоимость тела составляет 5–10 тыс. долларов. Правоохранители не исключают, что под расследование может попасть бывший директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ Михаил Давыдов, руководивший медицинским центром последние 20 лет.

Скандал в ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ разгорелся после того, как новый руководитель клиники Иван Стилиди решил провести масштабную ревизию.

— Стилиди назначили руководителем НИИ в ноябре 2018 года, и он сразу начал инвентаризацию "хозяйства", — рассказал Лайфу источник в Минздраве РФ.

По словам собеседника Лайфа из Минздрава РФ, именно во время проведения ревизии в патологоанатомическом отделении были обнаружены четыре мумифицированных тела, которые пролежали там, по предварительным данным, более 10 лет.

— Возможно, это были так называемые бесхозные тела. Люди умерли в больнице. У них не оказалось родственников, а администрация клиники не захоронила их за счёт властей Москвы, — говорит собеседник Лайфа из Минздрава РФ.

Следователи СК РФ по Москве, начавшие доследственную проверку, не исключают, что тела сознательно прятали в патологоанатомическом отделении, чтобы затем продать. Например, в частные научные и учебные заведения.

С мёртвыми телами работает и известный немецкий художник —патологоанатом Гюнтер фон Хагенс. Он уже много лет возглавляет проект под названием "Мир тела", в котором показывает препарированные человеческие тела.

Человеческие тела востребованы у специалистов, которые занимаются пластинацией. Эта процедура была изобретена почти 50 лет назад при создании образцов органов и систем для изучения анатомии, а также в качестве выставочных экспонатов. С помощью специальной технологии в теле умершего человека все жидкости, которые подвержены гниению, замещаются на биополимер. Этот бизнес довольно прибыльный во всём мире. Пластинацией занимаются сотни лабораторий в разных странах мира, в том числе и в России. Именно у них востребованы тела, за которые они готовы платить от 5 до 10 тысяч долларов.

Следователи также выяснили, что в НИИ отсутствует полная документация о всех умерших в медицинском центре пациентах за последние 10 лет.

— Нельзя исключать, что не удастся найти документы и на обнаруженные в патологоанатомическом отделении тела, — рассказывает Лайфу источник в СК РФ по Москве.

Правоохранители надеются, что раскрыть тайну им поможет бывший директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ Михаил Давыдов, руководивший медицинским центром последние 20 лет.

По данным Лайфа, ещё летом 2016 года Росздравнадзор провёл внеплановую проверку ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина", которым тогда как раз руководил Михаил Давыдов.

Как показала ревизия, уже тогда сотрудники больницы вели документооборот с грубыми нарушениями.

— Медицинской организацией не [была] выполнена обязанность вести медицинскую документацию в установленном порядке, а также обеспечивать учёт и хранение медицинской документации, — говорится в документах проверки (предписание № 557/16, копия документов есть в редакции).

Тогда, в 2016 году, ответственным назначили тогдашнего главврача Владимира Сельчука, а не его непосредственного начальника — директора НИИ Михаила Давыдова.

Однако, как выяснил Лайф, больница и в последующие годы регулярно попадалась на различных нарушениях законов в медицинской сфере.

Надзорные органы штрафовали прежнее руководство за нарушение условий лицензии или за осуществление определённых видов деятельности без оной. Изучение пяти судебных дел с декабря 2017-го по осень 2018-го показало, что центру в совокупности назначили более чем 200 тысяч рублей штрафов. Больница оспаривает часть из них в суде, не признавая себя виновной.

Согласно расследованию агентства Reuters, стоимость тела может составлять $ 5–10 тысяч. Косвенные данные свидетельствуют, что, например, в Штатах за четыре года продали не меньше 50 тыс. тел.

Как рассказал Лайфу вице-президент Международного морфологического центра Дмитрий Старчик, в России разрешено забирать органы (препараты) от трупов только в случаях, определённых законом "Об основах охраны здоровья граждан".

— Тела не продаются у нас [в РФ] вообще по закону. Могут изготавливаться анатомические препараты, например, препараты крови, — рассказал Старчик. — Случаи, когда и в каких целях можно использовать тело и материалы, регулируются статьёй 68 закона о здравоохранении.