Дела об аферах с рекламой в Московском метрополитене могут объединить

В расследовании уголовных дел об аферах в Московском метрополитене, обвиняемыми по которым стали представители бывших рекламных подрядчиков "Авто селл" и "Трейд компани", появились важные подвижки. Следователи планируют объединить уголовные дела о мошенничестве и покушении на мошенничество, поскольку выяснили, что этими компаниями фактически управлял один человек и он же принимал все ключевые решения, в том числе и по сделкам с Московским метрополитеном. В ближайшее время будет решён вопрос с его процессуальным статусом по делу. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

— Обвинение ему пока не предъявлено, идёт оценка доказательств его вины, устанавливается его местонахождение, — рассказал Лайфу источник.

По его словам, некоторые свидетели указали на аффилированность владельца группы компаний "ГЕМА" Александра Геллера с бывшими подрядчиками московской подземки — "Авто селл" и "Трейд компани".

Эти фирмы размещали рекламу в метро в разные годы. "Авто селл" стала рекламным оператором Московского метрополитена в 2011 году, взяв на себя обязательство заплатить метро 14 миллиардов рублей за пять лет. Сначала компания действительно платила подземке по счетам, но в 2015-м перестала платить и отвечать на требования оплатить долги. Когда задолженность достигла 1,4 миллиарда рублей, метрополитен в одностороннем порядке расторг договор с компанией "Авто селл". В мае 2016 года ООО "Авто селл" было признано банкротом.

Метрополитен тогда оценил ущерб и неустойку более чем в 1 млрд рублей, а затем обратился в арбитражный суд и потребовал вернуть деньги. Суд признал правоту Московского метрополитена. После этого против руководства "Авто селла" было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК ("Мошенничество в особо крупных размерах"). В материалах дела фигурирует размер ущерба в более чем 1 млрд рублей. В январе в рамках дела в Москве была задержана Гюля Коган, экс-директор компании "Авто селл".

В 2016-м право размещать рекламу в столичном метро получила другая компания — "Трейд компани", правда, уже в декабре 2017-го руководство подземки объявило о расторжении 10-летнего контракта с рекламным оператором из-за того, что тот вовремя не предоставил метрополитену безотзывную банковскую гарантию по заключённому в сентябре 2016 года договору. По версии следствия, гарантия оказалась поддельной. В связи с этим возбудили уголовное дело по статьям 30 УК ("Покушение на преступление") и 159 УК ("Мошенничество"). По подозрению в причастности к афере была задержана гендиректор ООО "Трейд компани" Рима Согомонян.