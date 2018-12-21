Дутый дом. Как в Подмосковье семьи с детьми стали жертвами аферистов

Десятки семей купили квартиры в Подмосковье и теперь рискуют остаться на улице и без денег. На месте, которое оформлялось под строительство частного коттеджа, возводились многоэтажки. Застройщик нарушил закон, и дома будут сносить без компенсации жильцам.

Десятки семей в Одинцовском районе Подмосковья остались без квартир. Восемь лет назад они купили элитное жильё по дешёвке. Вскоре выяснилось, что застройщик химичил с документами, дом признали незаконной постройкой. Теперь его будут сносить и уже отключили от отопления. Эта история — отголоски давнего дела о мошенничестве, возбуждённого на скандального застройщика Игоря Холода. В начале 2010-х он построил 18 подобных домов, часть из которых признана самостроями. Сейчас он в бегах, а основные документы зарегистрированы на пожилую тёщу, которая отдувается за него в судах из-за долгов на 70 миллионов.

Помёрзнуть в доме Холода за 6 миллионов

В четырёхэтажном доме на Амбулаторной улице в посёлке Новоивановское температура — ноль. Отопления нет уже больше месяца. В начале 2010-х двадцать семей купили здесь квартиры по цене от 2 до 6 миллионов. Приглянулись места, и расположение статусное — Одинцовский район Подмосковья, золотая земля, всё рядом. Квартиры за такую цену в подобном доме — даже, пожалуй, дёшево. Вот и не было отбоя от покупателей.

— Мы приехали сюда, помёрзли месяц, стали болеть и уехали, — рассказывает один из жильцов дома. Он из тех, кому есть куда уехать. В новостройке живёт ещё одна семья, которой двигаться некуда. Обогреваются газовым обогревателем. Воды нет.

Маленькая цена объяснялась просто. Как выяснилось, застройщик не получил разрешений на строительство.

По бумагам жильцы покупали не квартиры, а доли в собственности, когда дом ещё не был построен и сдан. Уже этого достаточно, чтобы выдвинуть претензии. Да ещё и владелица соседнего участка подала иск: дом, пишет она, в буквальном смысле загораживает ей солнце. Да ещё и расположен не по санитарным и пожарным правилам.

Владелец "многоквартирного особняка" — 64-летняя предпринимательница Любовь Дорожкина из Нижегородской области. Как утверждает, она — тёща застройщика.

Застройщик проблемной четырёхэтажки — Виктор Холод, чья фамилия в начале 2010-х гремела на всю Московскую область. В 2012-м на него возбудили уголовное дело о мошенничестве за хищение денег дольщиков. По версии следствия, он пользовался схемой фальшивой "дачной амнистии". Выглядело это так.

Как писали СМИ, Холод покупал участок — якобы под строительство собственной дачи. По закону на строительство своего загородного дома специального разрешения не требуется. Однако по факту Холод возводил три-пять этажей, дробил внутренние помещения на квартиры и распродавал их чужим людям. Порой выходило до 60 (!) квартир на одной такой "даче". На этот вид строительства уже нужно разрешение плюс требуется соблюдать все санитарные и пожарные нормы. Впоследствии Виктор "легализовывал" строительство многоквартирки, оформляя на неё собственность как на загородный частный дом.

Всего, по данным открытых источников, Холод возвёл 18 таких домов в разных районах Подмосковья, в которых было от 18 до 60 квартир (среднее число — 35 квартир на дом). Люди раскупали недвижку как пирожки — как правило, стоимость была существенно ниже рыночной.

Схема Холода посыпалась в 2011-м, когда власти подмосковных Мытищ увидели, что на одном таком "дачном участке" стоит дом в пять этажей. Строение через суд признали незаконным и постановили снести. Но квартиры-то в нём уже были распроданы. Люди потратили свои деньги, а теперь выяснилось, что их на законных основаниях лишают квартир. Да и требовать-то компенсации особенно не с кого: администрация города в своём праве, а собственников оказалось сложно найти из-за запутанной схемы владения. Таким способом предприимчивый уроженец Казахстанской ССР мог обмануть около 630 жителей Москвы. По неподтверждённым данным, общий ущерб приближается к 980 миллионам рублей.

Сейчас, спустя семь лет, обманутые собственники квартир живут на чемоданах, готовясь в любую минуту съехать. По большей части домов уже есть решения суда об их сносе, как минимум один — в Мытищах — уже снесли. Власти Подмосковья обещали предоставить временное жильё дольщикам и решить проблемы обманутых "дачников", которые покупали доли в праве. Лайф публикует ранее неизвестные детали аферы.

Тёща на довольствии

Жильцы дома на Амбулаторной улице в отчаянии названивают в Саров, в Нижегородскую область, тёще Виктора Холода — Любови Дорожкиной, требуя объяснений и компенсации.

— Это не я строила. Я ни рубля не брала у дольщиков. Это деньги Холода. Он — мой бывший зять, гражданский муж моей дочери. Я три месяца жила в Подмосковье, пытаясь помочь жильцам узаконить этот построенный зятем дом. Я прошла такую мясорубку. Живу пять лет на нервах, — рассказала она Лайфу.

Дорожкина уверяет, что сама была обманута коварным зятем.

— Я — пенсионерка и вообще сейчас существую на половину пенсии. Холод обманул меня и мою дочь, — объясняет она. — Теперь я должна 70 миллионов всем жильцам, которые купили у Холода квартиры.

Из рассказа Дорожкиной, материалов подмосковных судов и Замоскворецкого райсуда Москвы вырисовывается следующая картина. Холод записывал на тёщу большую часть активов, а сам занимался оперативным управлением. В какой-то момент это сыграло ему на руку: теперь основные долги висят не на нём, а на Дорожкиной.

Согласно базе данных Kartoteka.ru, Дорожкина сейчас банкрот. Коммунальщики выставляют ей долговые требования ещё на несколько миллионов рублей.

А недавно суд постановил снести ещё одну "многоквартирку", построенную зятем. На сей раз рука закона коснулась дома в Путилкове в Красногорском районе Московской области.

Хотя на Холода возбудили дело ещё в 2012-м, продажи в Путилкове шли вплоть до 2015-го, как следует из материалов Московского областного суда (дело № 33-1201). На этом суде и вскрылась подноготная отношений тёщи и зятя.

Они взаимно обвинили друг друга в обмане. Дорожкова сообщила суду, что была введена в заблуждение зятем, тот — что разрешения на продажу своей собственности не давал.

Как бы то ни было, 2015-й год, похоже, последний, когда представители Холода участвовали в процессах. Потом бизнесмен исчез с горизонта.

— Оставил нас с долгами, а сам уехал в Америку, — рассказала Лайфу Дорожкова.

По её словам, Холод оформил вид на жительство в Америке. В федеральном регистре США есть две записи о людях, проживающих там под именем Виктор Холод, однако доказательств, что это тот самый застройщик, нет.

Как не пораниться о подводные камни

Риелтор Маргарита Айвазян рассказала, какие признаки в объявлении могут указать на нечестного продавца.

— В первую очередь смотрите на цену. Если она явно на 20–30% ниже среднерыночной, следует насторожиться. Не может, например, студия с отделкой в Москве стоить 2,5 миллиона, — объясняет Айвазян. — Второй фактор — если собственник продаёт объект без ипотеки. Третий фактор косвенный, он работает в совокупности с другими — это если квартиру продают срочно.

Эксперт разъяснила: можно за один звонок проверить, как получилась столь низкая цена.

— Часто встречаю случаи, когда продавец в объявлении пишет "квартира", а на самом деле отдаёт комнату или долю в общем праве. Примерно как с этим домом в Одинцовском районе, — говорит Айвазян. — Поэтому может сработать следующий приём. Звоните продавцу и в лоб спрашивайте его, что он продаёт: комнату, квартиру или долю в праве. Он поймёт, что вы — покупатель подкованный, и вряд ли будет обманывать по телефону, потому что на этапе сделки всё равно всё выяснится. Так вы сэкономите себе время.

Если продавец не готов оформлять ипотечную сделку, это может говорить о его недобросовестности. Возможно, ему хочется что-то скрыть в истории дома. Когда на квартиру оформляется ипотека, банк до мелочей проверяет историю собственников, разрешительные документы застройщика и вообще заботится о сделке. Служба безопасности это делает не из любви к клиенту. Просто на срок ипотеки квартира передаётся банку в залог, становится фактически его собственностью. А предоставлять свои деньги на квартиру, которую у него могут отсудить, или на дом, который могут вдруг снести, банк не намерен.

Лайф изучил популярные площадки с объявлениями о продаже. Там и впрямь попадаются срочные объявления, объявления с низкой ценой, но тех, что попадают во все три "подозрительных" критерия, не так уж много. Вот, например, один человек (частное лицо) срочно продаёт аж три квартиры в одном городе. Это, разумеется, не указывает на его недобросовестность, но обращает на себя внимание.

Наконец, у каждого добросовестного застройщика должно быть разрешение на строительство, копию которого он обязан предоставить по просьбе покупателя.

Лайф направил запрос в администрацию Московской области с просьбой прокомментировать ситуацию, однако оперативного ответа не получил.