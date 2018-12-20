Счёт подан. Акционеры требуют от Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области назначил на 31 января 2019 года судебное заседание по иску шести акционеров ЗАО "Совхоз им. Ленина" о выплате акционерному обществу 1,095 млрд рублей директором предприятия Павлом Грудининым. По их мнению, такой ущерб причинил "красный аграрий", неправомерно продав принадлежавшие обществу земельные участки. Кроме того, истцы требуют от Грудинина выплатить каждому по 1 млн рублей упущенной выгоды. В ЗАО "Совхоз им. Ленина" иск акционеров к директору общества не комментируют.

Истцами выступают шестеро акционеров ЗАО "Совхоз им. Ленина"— Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодовникова. В обоснование своих требований заявители ссылаются на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Московской области от 2 марта 2018 года, который удовлетворил иск акционеров к Грудинину о возврате в собственность совхоза двух земельных участков стоимостью более 1,095 млрд рублей, внесённых в уставной капитал ООО "ТТ Девелопмент".

По словам представителя истцов Артёма Игнатенко, причинённый акционерам ущерб был рассчитан исходя из стоимости земельных участков на момент заключения сделки по их продаже.

— Действия ответчика не отвечали интересам юридического лица. Ответчик, являясь директором совхоза, действовал с личной заинтересованностью, поскольку был стороной по сделке. Он должен возместить причинённые обществу убытки, — отмечает юрист Артём Игнатенко.

Адвокат Александр Островский заявил Лайфу, что решение Арбитражного суда Московской области в пользу акционеров Маркиных вступило в законную силу и теперь их новые владельцы обязаны вернуть участки ООО "ТТ девелопмент", а оно, в свою очередь, уже должно вернуть их ЗАО "Совхоз им. Ленина".

По словам адвоката, ИКЕА придётся договариваться с Грудининым, а ему — с обиженными акционерами.

— Просто придётся, как в августе 2008 года, снова провести собрание акционеров, куда лично привести Маркиных и в их присутствии принять новое решение о передаче ООО "ТТ девелопмент" земель ЗАО для вхождения в состав ООО. Потом продавать данные земли ИКЕА, — предполагает развитие ситуации Островский.

По словам адвоката, при другом развитии событий ИКЕА может расстаться с данным участком земли, получив от ООО "ТТ девелопмент" обратно деньги.

Лайф попросил ЗАО "Совхоз им. Ленина" прокомментировать ситуацию, однако оперативного ответа так и не получил.