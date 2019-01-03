Жулики, чиновники и олигархи. Какие громкие суды ждём в 2019 году

Наступивший год будет богат на громкие решения судов — среди обвиняемых силовики, экс-губернаторы, деятели культуры, чиновники, футболисты.

Кирилл Серебренников и дело "Седьмой студии"

Театрального режиссёра, руководителя театра "Гоголь-центр" и "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова в 2016 году обвинили в мошенничестве с выделенными его "Седьмой студии" бюджетными деньгами. Кроме Серебренникова под следствием оказались экс-директор "Седьмой студии" Юрий Итин, бухгалтер организации Нина Масляева, директор театра РАМТ Софья Апфельбаум, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова. Она уехала из страны и объявлена в розыск. Все остальные обвиняемые находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.

По версии следствия, все они участвовали в похищении более 140 млн рублей бюджетных средств, выделенных на театральный проект "Платформа".

Однако все обвиняемые, кроме бухгалтера организации Нины Масляевой, которая признала обвинения, считают себя невиновными.

Губернаторов отряд

Первым громким "губернаторским" приговором 2019 года, скорее всего, станет решение суда по делу бывшего губернатора Республики Марий Эл Леонида Маркелова.

По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса, в связи с чем он обвиняется в получении взятки и двух эпизодах по второй части статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Маркелову вменяется в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов (30 патронов).

В 2019 году должны вынести приговор и экс-главе Удмуртской Республики Александру Соловьёву.

Экс-руководителя Удмуртии следствие обвиняет в получении 139 млн рублей от компаний, строивших мосты через реки Кама и Буй.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьёв получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьёв, считают в СУ СК РФ по Удмуртской Республике, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выдачу лицензий на изучение недр и добычу песка.

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья — превысил полномочия

Бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Экс-чиновник находится под арестом с 14 июня 2018 года. Он обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации денег, приобретённых в результате преступления.

По данным следствия, осенью 2008 года Шестун своим постановлением утвердил проект границ земельных участков в деревне Борисово Серпуховского района Подмосковья.

А уже летом 2009 года представители компании "Центр" обратились в администрацию района с просьбой предоставить им в аренду на три года участки под строительство торгового центра. Общая площадь четырёх земельных участков составила 10,3 гектара.

В результате компания купила участки за 628,8 тысячи рублей, что в сто раз ниже их реальной стоимости в 62,8 млн рублей. В эту же сумму следствие оценило ущерб. По информации следствия, позже компания "Центр" перепродала участки.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В 2011-м он проходил свидетелем обвинения по "игорному делу", возбуждённому из-за подпольных казино в Московской области — по версии ГСУ СКР по Московской области, организованных сотрудниками прокуратуры.

Хакеры и госизмена в ФСБ

По делу о государственной измене в Центре информационной безопасности ФСБ проходят сотрудники Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, а также глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и бизнесмен Георгий Фомченков.

Дело засекречено, поэтому детали предъявленных обвинений неизвестны.

Футбольная тема

Полиция завершила расследование уголовного дела о драках в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

В деле идёт речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая потасовка — с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным — случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

По эпизоду с Соловчуком всем обвиняемым предъявлено обвинение в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

А по эпизоду с потасовкой с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице футболисты обвиняются по статьям УК РФ "Побои" и "Хулиганство".

Миллиарды полковника МВД Дмитрия Захарченко

Полковник Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки в размере 800 тысяч долларов от владельца рыбного ресторана "Ля Маре" Дусса. Посредниками в передаче денег выступили полковник ФСБ Дмитрий Сенин и генерал полиции Алексей Лаушкин.

Сенину заочно предъявили обвинение и объявили в розыск, Лаушкин проходит по делу свидетелем, его взяли под госзащиту.

Захарченко в 2013–2014 годах возглавлял отдел Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, который курировал сферу рыболовства.

Дело против Захарченко возбудили по трём статьям УК РФ: "Злоупотребление должностными полномочиями", "Воспрепятствование предварительному следствию" и "Получение взятки должностным лицом".

Именно по третьей статье — "Получение взятки" — Захарченко может быть приговорён судом не только к лишению свободы на срок от трёх до восьми лет, но и к штрафу в размере до семидесятикратной суммы самой взятки, рассказал Лайфу защитник Островский.

Согласно данным следствия, Дмитрия Захарченко подозревают в получении трёх взяток: в размере семи миллионов рублей от финансового директора обанкротившегося "Нота-банка" Галины Марчуковой, 50 миллионов рублей от ресторатора Меди Дусса и 800 тысяч рублей в виде услуги по организации отдыха от бизнесмена Авшолума Юнаева.

Общественный резонанс дело Захарченко получило после того, как стало известно, что в квартире его сестры обнаружили склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте.

17 декабря 2017 года Никулинский районный суд Москвы постановил удовлетворить гражданский иск Генпрокуратуры РФ к Дмитрию Захарченко и его семье о конфискации имущества в доход государства. Это 11 квартир, 16 машино-мест, два автомобиля Mercedes-Benz и два — Porsсhe Cayenne, которые Захарченко, по версии правоохранительных органов, купил на сомнительные доходы для себя и своей семьи. В казну также были изъяты наличные в разной валюте на сумму свыше девяти миллиардов рублей, а также полукилограммовый золотой слиток.

Драма в семье Хачатурян

Три родные сестры — 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина Хачатурян — обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе.

На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. 2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал их.

Однако позже, 27 сентября, Басманный суд Москвы изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий на срок до конца марта 2019 года. Как установил суд, сёстры будут проживать в двух съёмных и одной муниципальной квартирах в столичном регионе.

Пытки в колонии

В Ярославской области расследуется громкое уголовное дело о пытках в колонии № 1 УФСИН по Ярославской области бывшего осуждённого Евгения Макарова.

По данным следствия, обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия предъявлены 12 бывшим сотрудникам ИК-1 общего режима города Ярославля.

20 июля 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения Евгения Макарова. Заключённого держат распятым на столе лицом вниз, его руки скованы наручниками, сотрудники колонии, сменяя друг друга, методично бьют его по ступням и голеням, на голову периодически льют воду из ведра. Макаров кричит от боли и молит о пощаде, сотрудники колонии периодически пошучивают. События, запечатлённые на видео, произошли 29 июня 2017 года.

Шокирующую запись журналистам передала адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова. Материал вызвал большой резонанс в обществе и разошёлся по Интернету. После этого Бирюкова спешно покинула Россию, так как ей стали поступать угрозы.

СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. К преступлению причастны 18 человек. Заволжский районный суд Ярославля арестовал 12 из них. Шесть человек объявлены в федеральный розыск.

Сейчас под арестом находятся Алексей Андреев, Алексей Микитюк, Андрей Зыбин, Александр Морозов, Дмитрий Борбот, Василий Трубецкой, Кирилл Игнашов, Максим Яблоков, Руслан Цветков, Иван Калашников, Дмитрий Соловьёв и Алексей Бровкин.

Минкультуры. Миллионы на Эрмитаж похитили чиновники и строители

По данным следствия, экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, экс-директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников обвиняются в хищении при строительстве комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж" в Петербурге более 450 миллионов рублей.

Как полагают следователи, чиновники заключили госконтракты с ФГБУК "Государственный Эрмитаж" без намерений их реализации, а деньги из аванса перечислили на счета подконтрольных Колесникову организаций.

Согласно проекту архитектурного бюро голландца Рема Колхаса, комплекс зданий и фондохранилища должен представлять собой стеклянный куб высотой в 13 этажей. Он появится в Петербурге на Школьной улице напротив уже построенного реставрационно-хранительского центра Эрмитажа. В кубе планируется расположить выставочные залы, открытое фондохранилище, публичную библиотеку и библиотеку по искусству для специалистов.

Напомним, что Григорий Пирумов ранее уже был осуждён по делу о хищении 168 млн рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия в конце 2017 года. Он был приговорён Дорогомиловским районным судом Москвы к штрафу в один миллион рублей и полутора годам колонии. Но был освобождён в связи с отбытием наказания в СИЗО во время следствия.

По тому же приговору суда был осуждён и бывший директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо. Он был приговорён к полутора годам тюрьмы. Но, как и Пирумов, был освобождён в связи с отбытием наказания в СИЗО во время следствия.

Расследуя первое дело Пирумова — Мазо, следствие выяснило, что ещё в 2012 году у чиновников Минкультуры возник умысел на систематическое хищение денег, выделенных на реставрацию памятников культуры, говорится в обвинительном заключении, которое на первом заседании огласила представитель прокуратуры.

Главный следователь Москвы

В СИЗО "Лефортово" ждёт начала суда бывший начальник столичного ГСУ СК РФ генерал-майор юстиции Александр Дрыманов.

В апреле 2017 года Дрыманов стал свидетелем по уголовному делу своих коллег — заместителя руководителя столичного ГСУ СК РФ Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова. Их обвинили в получении взятки в 500 тысяч долларов от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение из-под стражи приближённого криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца).

"Зимняя вишня"

Завершено предварительное следствие по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", произошедшем 25 марта 2018 года. В огне погибло 64 человека, из них 41 ребёнок.

По версии следствия, основной причиной пожара стала неисправность проводки. Возгорание произошло на четвёртом этаже здания, где находились кинотеатр и детские игровые аттракционы. Системы сигнализации и пожаротушения в ТЦ не сработали.

Арестовано семь человек. Это генеральный и технический директора компании — собственника "Зимней вишни" ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также управляющая ТЦ Надежда Судденок, электромонтёр охранно-пожарной сигнализации Александр Никитин, директор ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, охранник ООО "Центр защиты" Сергей Антюшкин и начальник караула пожарной части № 2 ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Сергей Генин. По делу также проходят экс-начальница Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, начальник ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов, начальник отдела надзора областного ГУ МЧС РФ Григорий Терентьев, начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин.

Всем арестантам вменяется в вину халатность, злоупотребление должностными полномочиями, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, невыполнение обязанности по информированию посетителей торгового центра о начале пожара.

ОПС из Правительства Дагестана

Следственный комитет РФ расследует уголовные дела о мошенничестве в отношении и. о. премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Во время обыска в доме чиновника силовики нашли целый арсенал. Это три золотых пистолета — ТТ, "Беретта" и Макарова, два автомата Калашникова, а также патроны.

Кроме Гамидова обвинения в мошенничестве были предъявлены двум его заместителям — Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования Дагестана Шахабасу Шахову.

Следователи СУ СК РФ по Республике Дагестан подозревают чиновников в воровстве десятков миллионов бюджетных рублей, предназначавшихся на социальные программы в республике.

Кроме правительственных чиновников жертвой масштабной антикоррупционной чистки в Дагестане стал и депутат Народного собрания республики Раджаб Абдулатипов — младший брат бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова.

По версии следствия, Раджаб Абдулатипов покрывал банду мошенников, которая торговала липовыми справками об инвалидности. Заплатив 100–150 тысяч рублей, люди пожизненно получали социальные льготы — пенсионное обеспечение от 20 до 40 тысяч рублей в месяц.

Братская группировка Магомедовых

Миллиардера и владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, арестованных 31 марта 2018 года, обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате бюджетных средств во время строительства стадиона "Арена Балтика" и аэропорта Храброво в Калининграде, а также намыва участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге и хищении у Федеральной сетевой компании.

Следствие считает, что преступное сообщество Магомедовых действовало с 2010 года. Ущерб, нанесённый его действиями, правоохранители оценили в 2,5 млрд руб. На заседании суда 1 ноября стало известно, что братьев также обвиняют в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги "Чуйский тракт".