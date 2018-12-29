"Она так сильно любила, что убила себя через несколько часов после его смерти"

29-летний регбист Джейсон Фрэнсис и Элис Робинсон из Англии встречались восемь лет. Они вместе путешествовали по миру, а около года назад переехали в Австралию, которая оказалась их последней страной.

Джейсон погиб в результате несчастного случая прямо у своего дома. Он возвращался с пьяной вечеринки, где был с друзьями, и его переехал на машине 18-летний доставщик пиццы. Парень сразу остановился и вызвал полицейских, пишет nypost.com. Увидев свет от мигалок, Элис выбежала на улицу, и ей рассказали, что произошло.

Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось. Но вслед за этой трагедией произошла ещё одна. Как рассказали друзья пары, как только Элис покинула больницу, она перестала отвечать на сообщения и выходить на связь. А спустя несколько часов её нашли мёртвой. Девушка не смогла смириться с потерей и приняла отчаянное решение — лишила себя жизни. По словам убитой горем семьи, она просто "не смогла без него жить".

Моя замечательная дочка была настолько расстроена, что не смогла жить без своего любимого Джейса и решила покончить с собой Дон, мама Элис

Друзья и представители регбийного клуба, в котором играл Джейсон, выразили свои соболезнования семье в соцсетях. Доставщику, сбившему парня, пока не были предъявлены обвинения.