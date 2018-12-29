"Она так сильно любила, что убила себя через несколько часов после его смерти"

Читайте также

"Она так сильно любила, что убила себя через несколько часов после его смерти"

4905

Фото: facebook/Cottesloe Rugby Union Football Club

29-летний регбист Джейсон Фрэнсис и Элис Робинсон из Англии встречались восемь лет. Они вместе путешествовали по миру, а около года назад переехали в Австралию, которая оказалась их последней страной.

Джейсон погиб в результате несчастного случая прямо у своего дома. Он возвращался с пьяной вечеринки, где был с друзьями, и его переехал на машине 18-летний доставщик пиццы. Парень сразу остановился и вызвал полицейских, пишет nypost.com. Увидев свет от мигалок, Элис выбежала на улицу, и ей рассказали, что произошло.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/Cottrugby/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Cottesloe Rugby Union Football Club</strong></a></p>

Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось. Но вслед за этой трагедией произошла ещё одна. Как рассказали друзья пары, как только Элис покинула больницу, она перестала отвечать на сообщения и выходить на связь. А спустя несколько часов её нашли мёртвой. Девушка не смогла смириться с потерей и приняла отчаянное решение — лишила себя жизни. По словам убитой горем семьи, она просто "не смогла без него жить".

Моя замечательная дочка была настолько расстроена, что не смогла жить без своего любимого Джейса и решила покончить с собой

Дон, мама Элис

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/NewportSalopRFC" target="_blank"><strong>Newport Salop RUFC‏</strong></a></p>

Друзья и представители регбийного клуба, в котором играл Джейсон, выразили свои соболезнования семье в соцсетях. Доставщику, сбившему парня, пока не были предъявлены обвинения.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×