Медведь на корпоративе откусил руку слишком смелой жительнице Ачинска

Женщине седлали операцию, она находится в стабильном состоянии и её жизни ничто не угрожает. Но, по сообщениям местных СМИ, конечность ей спасти не удалось.

Новогодний корпоратив 21 декабря закончился печально для 52-летней сотрудницы базы отдыха "Айдашки" в Ачинском районе Красноярского края. В разгар веселья употребившая алкоголь женщина отправилась покормить медведя, который давно жил на базе и находился в клетке, пишет gornovosti.ru.

Сотрудница просунула сквозь прутья правую руку, в которой было угощение, и хищник вцепился в неё и откусил. Женщину доставили в районную больницу, где ей сделали операцию. Она в стабильном состоянии, но руку врачам спасти не удалось.

Полицейские начали проверку инцидента. По мнению пользователей соцсетей, женщина поступила необдуманно. В комментариях они высказали опасения насчёт того, что животное теперь застрелят. Однако, по сообщениям местных СМИ, хищника отпустят на волю весной.