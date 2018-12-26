Правительство одобрило выращивание наркосодержащих растений в России

Правительство России на заседании 26 декабря 2018 года поддержало предложение Минпромторга РФ, разрешающее выращивать наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих лекарств.

— Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям не только производить субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в стране, — заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам заседания правительства. — Сейчас почти 100% субстанций для производства обезболивающих производится за рубежом, отметил глава Минпромторга РФ.

По словам Дениса Мантурова, для изготовления субстанций будут использоваться мощности двух российских государственных предприятий — Московского эндокринного завода и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

— Опыт работающих на этих предприятиях специалистов, производственная база и технологические возможности позволят выращивать эти лекарственные растения, производить субстанцию, — отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на брифинге в Доме правительства РФ.

Председатель Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова подтвердила Лайфу, что инициатором законопроекта выступил Минпромторг РФ.

— Инициатором законопроекта, разрешающего с 2019 года на территории России выращивание наркосодержащих растений для медицинских целей, выступил Минпромторг РФ, — рассказала Лайфу Лилия Титова.

По данным Минпромторга РФ, в начале 2019 года Россия прекратит закупать в Великобритании 100% субстанций для производства девяти опийных лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важных препаратов (ЖНВЛП), для онкологических больных.

Как отмечают в Минпромторге РФ, законопроект о внесении поправок в ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" должен решить проблему с производством фармацевтических субстанций для наркотических анальгетиков на основе растений, в первую очередь опийного мака. Сейчас данный рынок практически целиком контролируется иностранными европейскими и американскими компаниями, которые находятся в юрисдикции государств, таких как Великобритания, применивших к России санкции.

Однако внесение изменений в законодательство страны позволит урегулировать систему правоотношений, связанных с культивированием наркосодержащих растений, для обеспечения возможности их использования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

При этом в Минпромторге РФ отметили, что выращивание опийных растений в России позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными фармацевтическими субстанциями, которые сейчас импортируются.

Как отмечают в Правительстве РФ, согласно поправкам в законодательство, выращивание опийных растений в России будут осуществлять только федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУПы), имеющие специальную лицензию. На этот вид деятельности устанавливаются государственная монополия и требования, аналогичные тем, что сейчас предъявляются к выращиванию наркорастений в научных, учебных целях и экспертной деятельности, утверждают в кабмине.