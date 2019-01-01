Братская могила. В Магнитогорске ищут виновников взрыва в многоэтажке

Выжить в завале при таком морозе практически нереально, отмечают эксперты, с которыми общался Лайф. В новогоднюю ночь в Магнитогорске было минус 26 градусов мороза. Днём — до минус 21 градуса. Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома тела 8 погибших. Судьба 37 человек остаётся неизвестной.

Этот Новый год многие магнитогорцы встретили без фейерверков и традиционных поздравлений на месте трагедии, где 31 декабря 2018 года в 6 часов 2 минуты в результате взрыва бытового газа рухнул целый подъезд десятиэтажного 12-подъездного жилого дома на улице Карла Маркса.

По решению главы МЧС РФ Евгения Зиничева в 10 утра 1 января 2019 года были приостановлены поисково-спасательные работы.

— Стена седьмого подъезда, где в одной из квартир произошёл взрыв бытового газа, теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным, — заявил в штабе по проведению поисково-спасательной операции, развёрнутом в Магнитогорске утром 1 января 2019 года, глава МЧС РФ Евгений Зиничев, выступая на оперативном совещании, где присутствовали глава СК РФ Александр Бастрыкин, Минздрава РФ Вероника Скворцова и руководитель штаба губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По словам представителей МЧС РФ, для продолжения спасательной операции специалисты Минстроя РФ предложили начать разбор верхних этажей здания.

— Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция, — пояснили Лайфу в МЧС РФ. — Спасатели будут последовательно разбирать конструкции сверху вниз, чтобы устранить угрозу повторного обрушения. Эта работа может занять около суток, отмечают в спасательном ведомстве.

Однако медики и спасатели, с которыми удалось пообщаться Лайфу, с сожалением отмечают, что, скорее всего, шансов найти под завалами, высота которых составляет трехэтажный дом, уже практически нет, если только не произойдёт чудо.

— Выжить в завале при таком морозе практически нереально. В новогоднюю ночь в Магнитогорске было минус 26 градусов мороза. Днём — до минус 21 градуса. Даже если кто-то оставался в живых, то, скорее всего, уже замёрз. Взрыв был под утро, когда ещё все спали, поэтому спасшиеся выбегали буквально в одном нижнем белье. Прошли целые сутки, в такой мороз выжить почти нереально, — предполагает врач Максим Кузнецов.

По данным МЧС РФ, на 12 часов 1 января 2019 года судьба 37 человек, проживавших в рухнувшем подъезде, остаётся под вопросом.

— К настоящему времени местонахождение 84 человек удалось установить. Под завалами найдены тела восьми погибших, — отмечают в МЧС РФ.

По информации Лайфа, спасатели при помощи мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" обследовали конструкции всех уцелевших 11 подъездов жилого дома 164 на улице Карла Маркса.

— Сейчас специалисты обрабатывают результаты. Они покажут, насколько устойчивы подъезды с 1-го по 5-й и с 9-го по 12-й и насколько вероятна угроза обрушения подъездов 6-го и 8-го, которые оказались рядом с эпицентром взрыва 7-го подъезда, — говорят в МЧС РФ. — Только после этого можно сделать выводы о том, будет ли восстановлен повреждённый дом или всех его жильцов переселят в новые квартиры.

Между тем основной версией обрушения целого подъезда жилого дома остаётся взрыв бытового газа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

— По одной из версий, в квартире, где произошёл взрыв, могло быть неисправно газовое оборудование — плита. Произошла банальная утечка газа. Раннее утро, 6 часов. Кто-то из жильцов квартиры решил вскипятить чайник, чиркнул спичкой, искра — объёмный взрыв, — делится своими предположениями собеседник Лайфа в следственных органах Челябинской области.

По его словам, нельзя исключать, что газовая плита уже была изношена. Скорее всего, жильцы злополучной квартиры просто не меняли плиту с момента постройки дома, а было это 46 лет назад, говорит Лайфу правоохранитель.

— А может быть, просто шланг, по которому газ из распределительной станции поступает именно к духовому шкафу, где-то прохудился, — рассуждает он.

Тем временем в СК РФ заявляют, что пока окончательной версии о том, что могло привести к взрыву бытового газа, у следствия нет.

Как ранее писал Лайф, следователи не исключают, что в седьмом подъезде кто-то из жильцов проводил перепланировку газового оборудования нелегально.

Оперативники провели обыски в газовой компании. По предварительным данным, дом обслуживала "дочка" корпорации "Газпрома" — магнитогорский филиал АО "Газпром газораспределение Челябинск". Следователи выяснят, как часто инспекторы проверяли состояние газового оборудования в домах, в том числе и на улице Карла Маркса, как реагировали на обращения и жалобы жильцов.

У следователей есть ещё одна версия. Проверяется информация о том, что незадолго до взрыва по дому ходили "газовщики". Это девушки и юноши, которые говорили, что якобы работают в городской газовой службе инспекторами, и предлагали жильцам установить газовые счётчики и поменять подводку к плитам. На самом деле это представители коммерческих фирм, которые таким образом обманывают доверчивых жильцов и зарабатывают на установке счётчиков и замене газовых коммуникаций. Не исключено, что именно они с нарушениями подключили газовую плиту в одной из квартир седьмого подъезда.

По данным портала 74.рк, местная жительница Арина Макарова рассказала в соцсетях, что пару дней назад в этом доме ходили и меняли шланги.

— Наш крик ранее не был услышан, как следствие — такое горе, такая трагедия! Не думаю, что это суицид или кто-то грелся газом. Пожалуйста, соответствующие службы, проведите проверки во всех домах, где были эти мошенники! Страшно дома находиться, — пишет женщина.

О таком же случае пишет другой житель города.

— Я думаю, это из-за тех двух персонажей, которые месяца два ходят по городу и представляются газовщиками (мошенники). И меняют шланги нормальные на свои, за работу берут 1500 рублей, — предполагает Станислав Соколов.

Однако, по данным компании "Газпром газораспределение Челябинск", очередное плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по улице Карла Маркса, дом 164 проводилось в марте 2018 года, а 2 мая 2017 года и 12 мая 2018-го была проведена опрессовка внутридомового газового оборудования, которая показала соответствие сетей нормативным требованиям.

Кроме того, как отмечают в диспетчерской службе компании "Газпром газораспределение Челябинск", жалоб на запах газа или другие неполадки в работе газового оборудования от жильцов дома не поступало.

— Вызовов с адреса Магнитогорск, улица Карла Маркса, 164 тридцатого декабря 2018 года в диспетчерскую службу компании не поступало, —отмечают в администрации Челябинской области.

Между тем, по словам заместителя полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Бориса Кириллова, после взрыва в Магнитогорске власти проведут проверки газовых сетей.

— В округе будут проверки газовых сетей, в самое ближайшее время эта работа будет проведена, — говорит чиновник.

МЧС РФ открыло федеральный номер горячей линии: 8 (800) 775-17-17. По нему родственники погибших, пострадавших и пропавших людей могут получить последнюю информацию о результатах поисково-спасательной операции.

В Магнитогорске на месте трагедии работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России под руководством Юлии Шойгу.

— В настоящий момент у нас работают более 40 сотрудников, открыты две горячие линии, организована психологическая помощь на месте происшествия в пункте временного размещения и при сопровождении процедуры опознания, — рассказывает Юлия Шойгу.

За последние сутки на телефоны горячей линии поступило более 1,5 тысячи звонков со всей страны. Люди интересуются судьбой своих родных, близких и знакомых.