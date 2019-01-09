Работа как наказание. ФСИН разворачивает в России исправительные центры

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Работа как наказание. ФСИН разворачивает в России исправительные центры

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Во ФСИН подвели итоги существования в России в последние два года альтернативного вида наказания — принудительных работ. Осуждённые проживают в специальных исправительных центрах, где нет вооружённой охраны, они свободно ходят на работу, пользуются мобильными телефонами, Интернетом и заказывают себе еду в кафе на воле.

С января 2017 года, когда в России появились принудительные работы, исправительные центры были созданы в 56 регионах страны.

— За два года в данных центрах отбыли наказание более двух с половиной тысяч человек. Сейчас же наказание в виде принудительных работ отбывает свыше 1,1 тысячи осуждённых, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ. — А в ближайшие годы исправительные центры появятся во всех 85 субъектах РФ.

По информации ФСИН РФ, первые пять исправительных центров были открыты в России 9 января 2017 года в городе Ишиме Тюменской области на 100 человек, в городе Георгиевске Ставропольского края — на 144 человека, в Тамбовской области — на 70 человек и в городе Уссурийске Приморского края — на 150 мест.

<p>Фото: © Пресс-бюро ФСИН России</p>

Как отмечают в Минюсте РФ, "принудительные работы" — это альтернатива лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

— Осуждённый на принудительные работы не изолирован от общества, что помогает его социализации. Ведь как таковых ограничений при наказании немного: нельзя самостоятельно выбирать работу, увольняться и покидать исправительный центр без разрешения администрации. Конечно, нельзя будет употреблять алкоголь и играть в карты и другие азартные игры, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ.

В исправительных центрах, отметили во ФСИН РФ, нет вооружённой охраны, как в исправительной колонии.

Осуждённых к исправительным работам и проживающих в исправительных центрах контролируют установленные в помещениях специальные системы видеонаблюдения и множество различных датчиков, размещённых как в помещениях исправительного центра, так и по периметру ограждения территории.

<p>Фото: © Пресс-бюро ФСИН России</p>

Как отмечают в Минюсте РФ, видеокамеры, датчики, сигнализации и записывающие устройства, которыми оборудованы помещения исправительных центров, необходимы для предотвращения побегов и других преступлений, которые могут совершить осуждённые

Кроме того, осуждённые контролируются ФСИН РФ с помощью специальных электронных браслетов, которые надеваются им на щиколотку.

— Пока происшествий, когда осуждённые нарушили бы режим или не возвратились в исправительный центр, не было, — отметили во ФСИН РФ.

Во ФСИН считают, что у осуждённых к принудительным работам по сравнению с приговорёнными к лишению свободы есть существенные преимущества: гарантированная зарплата, медицинская страховка, проживание в общежитиях, условия в которых более комфортные, чем в исправительно-трудовых колониях (ИТК), и даже право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней после первых шести месяцев работы (но только для тех, к кому нет претензий со стороны администрации центров).

<p>Фото: © Пресс-бюро ФСИН России</p>

Кроме того, как рассказали Лайфу во ФСИН, несколько десятков осуждённых после отбывания одной трети срока наказания уже получили разрешение на проживание за пределами центра с семьёй, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр.

— Такой осуждённый четыре раза в месяц отмечается в специальной комендатуре УФСИН, — пояснили в тюремном ведомстве. — Не запрещено таким заключённым пользоваться мобильными телефонами и Интернетом, что, к примеру, запрещено в СИЗО и ИТК. Да и к врачу они могут обращаться по своему усмотрению — проживающие в исправительных центрах осуждённые лечатся в обычных гражданских медицинских учреждениях по своим медицинским полисам.

<p>Фото: © Пресс-бюро ФСИН России</p>

По мнению юриста Виктора Наумова, применение наказания в виде принудительных работ следует применять чаще, поскольку, согласно УК РФ, это возможно по предельно широкому кругу преступлений. В частности, данная мера наказания предусмотрена за убийство, совершённое в состоянии аффекта, доведение до самоубийства, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, заражение венерической болезнью, неоказание помощи больному, нарушение порядка финансирования избирательной кампании, требований охраны труда, неприкосновенности частной жизни или жилища.

С юристом Наумовым согласен и правозащитник, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв.

— Принудительные работы — это мера наказания по решению суда, которая не противоречит конституции. И во многих странах осуждённые также обязаны работать. Это правильно, ведь принудительные работы гораздо гуманнее лишения свободы, — считает Валерий Борщёв.

Автор:
Александр Раскин
АР
Александр Раскин
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