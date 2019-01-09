Работа как наказание. ФСИН разворачивает в России исправительные центры

Во ФСИН подвели итоги существования в России в последние два года альтернативного вида наказания — принудительных работ. Осуждённые проживают в специальных исправительных центрах, где нет вооружённой охраны, они свободно ходят на работу, пользуются мобильными телефонами, Интернетом и заказывают себе еду в кафе на воле.

С января 2017 года, когда в России появились принудительные работы, исправительные центры были созданы в 56 регионах страны.

— За два года в данных центрах отбыли наказание более двух с половиной тысяч человек. Сейчас же наказание в виде принудительных работ отбывает свыше 1,1 тысячи осуждённых, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ. — А в ближайшие годы исправительные центры появятся во всех 85 субъектах РФ.

По информации ФСИН РФ, первые пять исправительных центров были открыты в России 9 января 2017 года в городе Ишиме Тюменской области на 100 человек, в городе Георгиевске Ставропольского края — на 144 человека, в Тамбовской области — на 70 человек и в городе Уссурийске Приморского края — на 150 мест.

Как отмечают в Минюсте РФ, "принудительные работы" — это альтернатива лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

— Осуждённый на принудительные работы не изолирован от общества, что помогает его социализации. Ведь как таковых ограничений при наказании немного: нельзя самостоятельно выбирать работу, увольняться и покидать исправительный центр без разрешения администрации. Конечно, нельзя будет употреблять алкоголь и играть в карты и другие азартные игры, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ.

В исправительных центрах, отметили во ФСИН РФ, нет вооружённой охраны, как в исправительной колонии.

Осуждённых к исправительным работам и проживающих в исправительных центрах контролируют установленные в помещениях специальные системы видеонаблюдения и множество различных датчиков, размещённых как в помещениях исправительного центра, так и по периметру ограждения территории.

Как отмечают в Минюсте РФ, видеокамеры, датчики, сигнализации и записывающие устройства, которыми оборудованы помещения исправительных центров, необходимы для предотвращения побегов и других преступлений, которые могут совершить осуждённые

Кроме того, осуждённые контролируются ФСИН РФ с помощью специальных электронных браслетов, которые надеваются им на щиколотку.

— Пока происшествий, когда осуждённые нарушили бы режим или не возвратились в исправительный центр, не было, — отметили во ФСИН РФ.

Во ФСИН считают, что у осуждённых к принудительным работам по сравнению с приговорёнными к лишению свободы есть существенные преимущества: гарантированная зарплата, медицинская страховка, проживание в общежитиях, условия в которых более комфортные, чем в исправительно-трудовых колониях (ИТК), и даже право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней после первых шести месяцев работы (но только для тех, к кому нет претензий со стороны администрации центров).

Кроме того, как рассказали Лайфу во ФСИН, несколько десятков осуждённых после отбывания одной трети срока наказания уже получили разрешение на проживание за пределами центра с семьёй, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр.

— Такой осуждённый четыре раза в месяц отмечается в специальной комендатуре УФСИН, — пояснили в тюремном ведомстве. — Не запрещено таким заключённым пользоваться мобильными телефонами и Интернетом, что, к примеру, запрещено в СИЗО и ИТК. Да и к врачу они могут обращаться по своему усмотрению — проживающие в исправительных центрах осуждённые лечатся в обычных гражданских медицинских учреждениях по своим медицинским полисам.

По мнению юриста Виктора Наумова, применение наказания в виде принудительных работ следует применять чаще, поскольку, согласно УК РФ, это возможно по предельно широкому кругу преступлений. В частности, данная мера наказания предусмотрена за убийство, совершённое в состоянии аффекта, доведение до самоубийства, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, заражение венерической болезнью, неоказание помощи больному, нарушение порядка финансирования избирательной кампании, требований охраны труда, неприкосновенности частной жизни или жилища.

С юристом Наумовым согласен и правозащитник, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв.

— Принудительные работы — это мера наказания по решению суда, которая не противоречит конституции. И во многих странах осуждённые также обязаны работать. Это правильно, ведь принудительные работы гораздо гуманнее лишения свободы, — считает Валерий Борщёв.