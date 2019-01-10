Убийство братьев-пастухов в Дагестане раскроет центральный аппарат СКР

Выполняя поручение президента РФ Владимира Путина, глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль расследование уголовного дела об убийстве в Дагестане двух братьев-пастухов — 17-летнего Гасангусейна и 19-летнего Наби Гасангусейновых.

По данным следствия, братья были расстреляны в августе 2016 года в Шамильском районе республики бойцами спецназа. Во время проведения спецоперации силовики приняли пастухов за боевиков. Спустя год, в сентябре 2017-го, было официально объявлено, что погибшие не имели никакого отношения к незаконным вооружённым формированиям. Дела в их отношении были прекращены и возбуждено дело об убийстве. Однако убийц братьев тогда так и не нашли.

20 декабря 2018 года во время большой пресс-конференции президента Владимира Путина к главе государства обратилась журналистка ГТРК "Дагестан" Елена Еськина, которая рассказала об убийстве братьев Гасангусейновых и попросила взять расследование дела под личный контроль.

По информации Лайфа, председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже дал указание главе регионального управления СК РФ по Республике Дагестан Сергею Дубровину передать материалы расследования уголовного дела об убийстве братьев Гасангусеновых в центральный аппарат Следственного комитета РФ для дальнейшего расследования.