Оперативники поймали осуждённого, сбежавшего из колонии шесть лет назад

Шесть лет понадобилось оперативникам ФСИН России, чтобы найти и вернуть за решётку уроженца Узбекистана, который в июне 2012 года сбежал из колонии-поселения в городе Калуге.

— В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий, в которых были задействованы десятки сотрудников из разных регионов России, находящийся в федеральном розыске преступник был задержан, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ.

Колония-поселение не охранялась, поэтому осуждённый беспрепятственно покинул территорию и скрылся.

— В июле 2012 года его задержать не удалось и он был объявлен в федеральный розыск, — сообщили Лайфу во ФСИН РФ.

Как отмечают во ФСИН РФ, беглец скрывался на территории различных регионов Центрального федерального округа, используя поддельные документы и связи со своими соотечественниками, которые помогали ему.

Однако в первых числах января 2019 года на след беглеца удалось выйти сотрудникам отделения розыска УФСИН России по Тульской области. Угонщика автомобилей удалось задержать на территории одного из гаражных кооперативов, расположенных на окраине города Новомосковска.

— Осуждённого уже этапировали в Калугу. Суд арестовал его на два месяца. После следствия уголовное дело в отношении беглеца будет передано в суд. Если вина преступника будет доказана, то за совершение побега он может получить до четырёх лет лишения свободы, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ.

Напомним, что в первой половине 2018 года в 11 городах России накануне проведения там матчей ЧМ-2018 по футболу оперативники ФСИН провели профилактическую операцию "Контингент-2018", в результате которой был задержан 321 человек, который находился в региональном и федеральном розыске. Среди задержанных оказались наркокурьеры, мошенники, воры и злостные неплательщики алиментов.