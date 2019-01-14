Следователи проверяют версию о взрыве газового баллона в Шахтах

Следственный комитет РФ по Ростовской области по факту взрыва бытового газа в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажного панельного дома в городе Шахты возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным экспертов, в одной из квартир взорвался газовый баллон, который использовался для работы обогревателей в квартире. По данным МЧС РФ, в результате взрыва один человек погиб, тринадцать пострадали. Среди спасённых из-под завалов — двухлетний ребёнок и его мать. Судьба ещё четырёх человек остаётся неизвестной.

По данным МЧС РФ, 14 января 2019 года в 06:10 утра в дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по городу Шахты Ростовской области поступило сообщение о том, что в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей многоквартирного дома на улице Хабарова, 16.

— По предварительной версии экспертов, в квартире, расположенной на девятом этаже, произошёл взрыв газовоздушной смеси из-за неисправности газового баллона, который использовался жильцами квартиры как источник для дополнительного обогрева помещения, — говорит собеседник Лайфа в следственных органах Ростовской области.

Оперативники провели обыски и в газовой компании. Дом обслуживает "дочка" корпорации "Газпром" — ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону". Следователи выяснят, как часто инспекторы проверяли состояние газового оборудования в домах, в том числе и на улице Хабарова, как реагировали на обращения и жалобы жильцов.

— Плановое техническое обслуживание газового оборудования многоквартирного дома на улице Хабарова проводилось в мае прошлого года, — рассказала Лайфу представитель ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Ангелина Волкова.

Она отметила, инспекторам удалось проверить все квартиры на восьмом и девятом этажах и замечаний у них не было. В квартире № 71, в которой произошёл взрыв, на момент проверки не наблюдалось никаких нарушений или перепланировок.

В результате взрыва произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей кирпичного дома.

— На месте ЧП работает оперативный штаб, которым руководят губернатор Ростовской области Василий Голубев и начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко, — рассказали Лайфу в МЧС РФ.

По данным МЧС РФ, из дома на улице Хабарова, 16 в городе Шахты, где произошёл взрыв бытового газа, эвакуировано 140 человек. Все они размещены в центрах временного пребывания, организованных в ближайших от места катастрофы школах.

Между тем спасатели МЧС РФ продолжают разбор завалов на месте разрушения жилого дома и ищут четырёх человек, которые могут находиться под руинами.

В то же время спасатели проводят работы по укреплению обрушившейся части дома, так как есть опасность обвала стен.

— Существует угроза дальнейшего обрушения дома, поэтому устанавливаются подпорки для укрепления здания, — заявил на заседании оперативного штаба начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отмечает, что следователи СК РФ по Ростовской области уже приступили к допросам жильцов взорвавшегося дома, очевидцев произошедшего.

— Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа, — отмечает представитель СК РФ Светлана Петренко.

Предыдущий взрыв в жилом доме, вызвавший большой общественный резонанс, произошёл в Магнитогорске Челябинской области утром 31 декабря 2018 года. Тогда произошло полное обрушение одной из секций дома, погибло 39 человек. Спасателям удалось вытащить из-под завалов 18 пострадавших. По версии следствия, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".