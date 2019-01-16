Телефон спасения дал сбой. Система "112" работает только в 12 регионах России

Счётная палата РФ проверила реализацию ФЦП "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013–2017 годы". Оказалось, что единый телефон вызова экстренных служб, на функционирование которого потратили 11 млрд рублей, полноценно работает только в 12 из 85 регионов России.

По словам заместителя председателя Счётной палаты РФ Веры Чистовой, выступившей на коллеги ведомства, в настоящее время возможностями вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации полноценно воспользоваться могут только 28% населения, проживающего на 15% территории страны.

— Система "112" развёрнута не полностью из-за недостатка межведомственного взаимодействия и сокращения финансирования. На неё планировали выделить 65 млрд рублей, но потратили только 11 млрд, — отметила в своём выступлении на коллеги Счётной палаты Вера Чистова.

Как выяснили аудиторы Счётной палаты РФ, в 73 регионах страны система "112" развёрнута не полностью.

— В настоящее время её возможностями полноценно воспользоваться могут только 28% населения, проживающего на 15% территории страны, — говорит Чистова.

Как отмечают в Счётной палате РФ, работа по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" была начата в 2008 году.

— Изначально планировалось, что проект будет реализован в 2012 году, однако, сроки пришлось уже дважды пересматривать. При этом до настоящего времени полномасштабное развёртывание системы в регионах не обеспечено, — заявил Лайфу собеседник в Счётной палате РФ.

По данным Счётной палаты РФ, в рамках Федеральной целевой программы — ФЦП "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации" — в 2013 году предусматривалось внедрение системы "112" в трёх регионах, в 2014 году — в шести, в 2016 году — в двух, в 2016 году — в пяти и в 2017 году — в 67 регионах страны. Однако эти планы осуществить не удалось.

Кроме того, ревизоры выяснили, что диспетчерские центры "112" в регионах России принимают работы и оборудование с нарушением процедур, не спешат оформлять их в свою собственность, некоторые ведомства просрочили свою часть работ, есть отклонения от технических заданий.

Эксперты вспоминают, что именно из-за некачественной работы системы "112" спасатели не смогли вовремя прийти на помощь терпевшим бедствие на Сямозере в Карелии 18 июня 2016 года детям.

Напомним, что на озере Сямозеро 51 человек — 47 детей и четверо взрослых инструкторов — попали в шторм на двух лодках и плоту. В результате погибли 14 детей.

Тогда звонок в службу "112" одного из терпевших бедствие на Сямозере в Карелии ребёнка поступил в районную больницу, а не в специализированный центр обработки вызовов (ЦОВ) в Петрозаводске, куда поступают сообщения по "112".

По данным следствия, фельдшер не передала информацию спасателям и даже не зарегистрировала звонок в журнале экстренных звонков, приняв вызов за ложный.

При этом эксперты вспоминают похожую историю, связанный с работой единого телефона экстренных служб "112", произошедшую 10 октября 2015 года в Татарстане.

Там полицейские не получили сообщение о помощи от жителя Лаишевского района республики Сергея Елесина.

По данным следствия, Сергей Елесин на своей машине Chevrolet Niva ехал на рыбалку. На дороге у него произошёл конфликт с водителем и пассажиром автомашины "ВАЗ". Между ними и Елесиным произошла драка. Спасаясь, он прыгнул в свою Chevrolet Niva и попытался уехать.

— Отрываясь от своих преследователей, водитель внедорожника позвонил в службу "112" и попросил помощи, — рассказывают сыщики. — Однако оператор просто не передал информацию полицейским. Не дождавшись помощи, Сергей Елесин погиб. Его убийцы были задержаны.

Эксперты, опрошенные Лайфом говорят, что накопившиеся претензии к системе "112" в большинстве своём обоснованы и отмечают невысокую эффективность работы этой службы.

По словам специалистов, у службы "112" две основных проблемы: непрофессионализм сотрудников и невысокая скорость реакции. Система "112" — это ретранслятор, который просто получает и передаёт информацию профильным ведомствам.

Однако в МЧС РФ оправдываются.

— Поймите, единый телефон "112" — это не номер экстренной службы, а телефон обычного call-центра, оператор которого занимается только тем, что передаёт полученную от заявителя информацию в полицию, скорую помощь, пожарную охрану. А специалисты данных служб уже спешат на помощь, — говорит представитель МЧС.