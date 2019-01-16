Вылетела птичка... Девушка случайно убила бойфренда, когда делала селфи с ружьём

По словам 20-летней Отэм Кинг из Техаса, США, она не собиралась стрелять и не сразу поняла, что произошло в роковой момент, пишет foxnews.com.

Девушка позировала со своим бойфрендом Эриком Алленом для "Снэпчата". В какой-то момент Отэм направила заряженное оружие на парня ради эффектного кадра. И, по её словам, случайно нажала на курок. Американка рассказала, что они "пытались быть похожими на Бонни и Клайда". Поэтому сначала подумала, что избранник упал, притворяясь, и попросила его встать.

Девушка поняла, что случилось, когда увидела кровь. Она вызвала скорую, и медики констатировали смерть парня от огнестрельной раны через несколько минут после прибытия. Отэм арестовали и предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. За неё назначили залог в размере 200 тыс. долларов.

Однако, по словам полицейских, они нашли в телефоне ролик, на кадрах которого пара спорила об измене за несколько минут до убийства. Также правоохранители рассказали, что в доме в момент инцидента находилось двое детей.