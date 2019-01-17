Вояж с оркестром. Как губернатор Иркутской области отдыхал в Австрии

Прокуратура намерена проверить, за чей счёт губернатор Иркутской области Сергей Левченко и члены регионального правительства ездили в Вену.

Фешенебельные номера отеля с коврами и дорогой мебелью, ванные комнаты из мрамора, позолота в деталях, лобби, напоминающий дворец, уютные улочки Вены — в последние дни жители Иркутской области обсуждают картинки в социальных сетях, как губернатор-коммунист Сергей Левченко и местные чиновники отдыхали в Австрии. Чтобы им там не было скучно, их встречал и развлекал симфонический оркестр областной филармонии, который был заслан в Вену заранее. Есть информация, что губернатор и чиновники отдыхали в Европе за счёт областного бюджета, оформив всё это как служебную командировку. Теперь подтвердить или опровергнуть это должна проверка, которую запланировала прокуратура Иркутской области.

Жемчужина Европы

О поездке чиновников жители Иркутской области узнали из местного информационного портала irkutsk.news. Сообщалось, что губернатор Сергей Левченко в середине января вместе с семьёй и группой приближённых чиновников и бизнесменов уехал в Вену. Видимо, почти двухнедельных каникул в России губернатору оказалось мало, чтобы восстановить силы. Вместо горнолыжных курортов в Иркутской области или баз отдыха на Байкале коммунист Сергей Левченко решил поддержать своими деньгами Австрию.

По данным журналистов, Левченко со свитой разместился в номерах отеля InterContinental Wien, которые стоят 350 евро в сутки. Он расположен в самом центре Вены, рядом со всеми достопримечательностями города. Из отеля открывается чудесный вид на парк Штадтпарк. В местном ресторане Parlor готовят фирменные блюда интернациональной и венской кухни. Можно заказать свежайшие устрицы и побаловать себя бутылкой Perrier Jouët Belle Epoque Rosé за 420 евро. В кафе Vienna подают кофе, чай и венские пирожные. По вечерам гостей приглашают в бар Intermezzo с живой музыкой, в котором представлен широкий ассортимент виски и коктейлей.

В делегации Иркутской области оказались люди, похожие на помощника главы региона Андрея Куперта, начальника протокольно-организационного отдела губернатора и правительства Ольгу Скворцову, министра экономического развития региона Евгения Орачевского, министра культуры и архивов Ольгу Стасюлевич, начальника управления пресс-службы и информации администрации Ирину Алашкевич, министра здравоохранения региона Олега Ярошенко, руководителя общественной организации "Олимпийский совет Иркутской области" Бориса Пузыня и министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверда.

Последний персонаж интересен тем, что в сентябре 2018 года Следственный комитет по Иркутской области возбудил против него уголовное дело по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь". По данным следствия, сумма ущерба, нанесённого лесному фонду России, составила 880 млн рублей.

Примечательно, что в это же время в Вене оказался и симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша, который ещё называют губернаторским.

Кто платит за банкет?

По данным иркутских журналистов, чиновники отдыхали в Австрии за счёт областного бюджета.

"Визит оформлен как деловая командировка и, естественно, полностью оплачивается из кармана налогоплательщиков — жителей Иркутской области. Никаких экономических или политических поводов для длительного пребывания Сергея Левченко в Австрии нет. Просто "народный губернатор" решил отдохнуть", — отмечается в публикации.

Лайф проверил эту информацию в Администрации Иркутской области. Начальник губернаторской пресс-службы Ирина Алашкевич была готова к вопросам. Она подтвердила, что руководство региона действительно находится в Австрии. Однако, как пояснила пресс-секретарь, если губернатор Левченко проводит там свой плановый отпуск, то остальные чиновники поехали в Вену работать — презентовать в Федеральной палате экономики Австрии инвестиционный потенциал Иркутской области. По словам Алашкевич, делегацию в Вену повёз первый замгубернатора Владимир Дорофеев. Что касается музыкантов, то, как пояснила представитель администрации, симфонический оркестр Иркутской областной филармонии находится в Вене на официальных гастролях.

Ирина Алашкевич опровергла информацию о том, что губернатор отдыхает в Австрии за счёт областного бюджета.

— Губернатор находится в отпуске с 12 января 2019 года. Все билеты, проживание в отеле он оплатил из личных средств, — рассказала Лайфу Ирина Алашкевич. — Сергей Левченко как частное лицо, так как он находится в отпуске, принял участие в презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области и посетил концерты областного симфонического оркестра в консерватории "Амадеус" и в "Золотом зале" Венской филармонии Musikverein.

Лайф попросил представителя Администрации Иркутской области Ирину Алашкевич предоставить редакции документы, которые подтверждают её слова о том, что губернатор поехал отдыхать в Австрию за свой счёт, однако ответа от неё так и не дождался.

Лайф запросил администрацию InterContinental о том, в каком номере жил губернатор Иркутской области, его подчинённые, и кто за всё это платил, однако отель ответил отказом.

— К сожалению, я должен сообщить вам, что мы как отель принципиально не предоставляем информацию о гостях или потенциальных гостях. Спасибо за понимание, — сообщил Лайфу директор по общественным связям отеля Бритта Нюпер-Шренк.

По бумагам всё чисто

Чиновники Иркутской области действительно ездили в Вену за счёт бюджета. Но все формальности были соблюдены, тут не придраться. По данным Лайфа, в конце ноября 2018 года региональное министерство экономического развития объявило тендер на 2 млн рублей на "Оказание услуг по организации и проведению презентации инвестиционного потенциала Иркутской области в Австрии".

Согласно техническому заданию, исполнитель должен был разработать концепцию, арендовать оборудование, договориться с переводчиками, составить график и план мероприятий с участием не менее 50 человек. От исполнителя требовалось забронировать номера в гостинице Вены, обеспечить визовую поддержку для членов делегации, заказать "легковой а/м представительского класса", пять микроавтобусов вместимостью не менее 10 человек. Кроме того, необходимо было изготовить и напечатать сувениры, в том числе и 80 игрушек Нерпа "Пушистик". Точный состав делегации остался тайной.

Тендер выиграла тюменская компания ООО "Центр международных связей", которой руководит некий Владимир Илюшенко. Согласно данным базы СПАРК, в ноябре 2018 года эта же фирма "взяла" контракт на более чем 5 млн рублей на подготовку визита делегации Иркутской области во Францию.

Вообще эта фирма любит работать с чиновниками и знает, как их правильно возить за границу. "Центр международных связей" готовил мероприятия для администраций Владимирской, Мурманской, Ивановской, Нижегородской, Иркутской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2018 году "Центр международных связей" заключил контракты на 82 млн рублей, а годом ранее на 99 млн рублей.

У прокуратуры есть вопросы

В прокуратуре Иркутской области не удивились вопросам Лайфа об источниках финансирования поездки губернатора Сергея Левченко и других чиновников в Австрию. Как выяснилось, прокуроры готовят по этому поводу проверку.

— По информации, опубликованной в СМИ, будет проведена прокурорская проверка, — заявил Лайфу помощник прокурора Иркутской области Александра Воронина Александр Семёнов.

А ведь были и другие поездки. Только в ноябре 2018 года чиновники ездили на презентацию Иркутской области в Лион и Париж. Эффективность таких поездок пока вызывает вопросы: в прошлом году стало известно, что Иркутская область, занимавшая ранее 23-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов России, по итогам 2017 года опустилась на 29-е.

Самому губернатору Левченко есть о чём задуматься. Согласно последнему исследованию Агентства политических и экономических коммуникаций, его рейтинг влияния упал с 63-го на последнее 85-е место. Губернатор потерял позиции после громкого скандала, когда появилось видео, на котором Левченко убивает спящего в берлоге медведя. ГУ МВД по Иркутской области уже возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты. Затем в Интернете появилось видео, в котором человек, похожий на Левченко, учит малолетнего внука стрелять из ружья в кабана, который заперт в клетке.