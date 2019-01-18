"Откройте, Мосгаз". Как жулики продают пенсионерам дорогие газовые плиты

После взрывов бытового газа в Магнитогорске и Шахтах в Москве активизировались мошенники, которые зарабатывают на продаже газовых плит пенсионерам, прикрываясь начавшейся в столице проверкой состояния газового оборудования в квартирах, которой занимается Мосгаз. Они продают плиты по завышенным ценам пенсионерам и доверчивым людям, а если у тех нет денег, то обманом оформляют на них кредиты под грабительские проценты в микрофинансовых организациях.

Вице-мэр Москвы, курирующий комплекс ЖКХ столицы, распорядился до 23 января 2019 года провести в городе внеплановое обследование всего газового оборудования. По словам чиновника, специалисты Мосгаза, Регионгаза и МЧС РФ оценят состояние и работоспособность газового оборудования.

— Такое решение принято в связи с серьёзными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с бытовым газом. Работу планируют завершить до 23 января, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Специалисты также дополнительно проведут инструктаж для собственников помещений в многоквартирных домах и руководителей управляющих компаний.

— Кроме того, москвичи получат памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах, — заявил Бирюков.

"У вас в доме утечка газа"

Вологда, Рязань, Уфа, Самара, Орёл, Москва, Подмосковье… География "работы" мошенников обширна. Эти люди приходят днём, когда пожилые люди одни дома, а их родные на работе. И представляются газовыми службами.

После беглого осмотра лжегазовики заявляют пенсионеру, что у него в квартире якобы сильно пахнет газом — мол, неисправна газовая плита, которую немедленно следует заменить, иначе произойдёт трагедия, как в Магнитогорске.

В начале этой недели мошенников заметили на северо-востоке Москвы в районе Алтуфьево.

— Прилично одетый молодой человек, лет 30 обзванивал квартиры в нашем подъезде, — рассказывает Лайфу пенсионерка Елена Степановна, проживающая в одном из домов, расположенных на Алтуфьевском шоссе.

— Было часов 11 утра, когда в квартире раздался звонок в дверь, — вспоминает Елена Степановна. — Я подошла к входной двери, спросила кто. Из-за двери мужской голос ответил: "Мосгаз, проверка работы газового оборудования, по распоряжению правительства Москвы. Проводится после взрывов газа в жилых домах", — продолжал свой монолог, незнакомец, — вспоминает пенсионерка.

По словам Елены Степановны, она открыла дверь и впустила незнакомца в квартиру.

— Молодой человек представился Николаем. Попросила его показать удостоверение. Он показал и сразу спрятал, сказал, что он из Мосгаза и что у меня вышел срок эксплуатации газовой плиты. Достал из портфеля целую папку каких-то документов, показал какие-то цифры и предложил оформить договор на установку газовой плиты стоимостью 65 тысяч рублей, — рассказывает пенсионерка. — Когда я сказала, что у меня сейчас таких денег нет, молодой человек сказал, что по договору надо заплатить только 6,5 тысяч рублей, а остальные якобы деньги заплатят городские власти, — вспоминает Елена Степановна.

Елена Степановна засомневалась и перед тем, как подписывать договор, позвонила дочери за консультацией, которая попросила её зачитать ей все условия договора.

— Оказалось, что это был договор о кредите в одной из столичных микрофинансовых организаций столицы под жуткие проценты, — рассказывает Лайфу пенсионерка.

Как только Елена Степановна заявила Николаю, что она звонит сейчас в Мосгаз, чтобы проверить был ли в действительности вызов в её квартиру, молодой человек, сославшись на большое количество вызовов, ретировался. И напоследок сказал: "Не хотите менять плиту — ждите беды".

Стоп. Осторожно — мошенники

Ежемесячно в газовую службу поступают сотни обращений от москвичей о визитах лжегазовиков, предлагающих обновить оборудование.

— Только Мосгаз ежемесячно получает около 300 обращений от москвичей о визитах якобы представителей специализированных газовых служб. На деле мошенники предлагают приобрести разного рода приборы, которые якобы сигнализируют о наличии утечек газа и газовые плиты, — рассказали Лайфу в Мосгазе.

В Мосгазе напоминают, что у всех сотрудников, приходящих в квартиры, должно быть удостоверение и спецодежда. Одеты в форму тёмно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. А в диспетчерской службе компании по номеру 104 можно уточнить проводят ли сотрудники Мосгаза в вашем доме техническое обслуживание.

— К сожалению, обманщиков не останавливает ничего — трагедии в Магнитогорске и Шахтах, где в результате взрыва бытового газа погибли люди, используют это как повод, чтобы продать больше оборудования, —сожалеют в Мосгазе.

Между тем бывший сотрудник МВД РФ, юрист Илья Алексеев советует: "Если вы по своей беспечности впустили мошенника в дом, возьмите телефон и сделайте вид, что звоните родным или знакомым и громко скажите, что очень рады, что они сейчас к вам зайдут".

— Такими обходами, как правило, занимаются мелкие мошенники, — говорит Алексеев. — Они побоятся лишних свидетелей и быстро уйдут.

— Главный друг мошенников — доверчивость граждан, — говорит Илья Алексеев.

— Позвонили вам в дверь — не открывайте. Пусть покажут удостоверение, потом позвоните в газовую службу вашего города и узнайте, действительно ли идёт проверка и работает ли там такой-то. Поверьте, мошенник скроется, как только вы возьмётесь за телефон. И ни в коем случае не открывайте сразу, — говорит юрист.

Контроль и ещё раз контроль

По словам же председателя наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ", экс-главы правительства России Сергея Степашина, избежать в дальнейшем таких трагедий, как произошли за последние две недели в Магнитогорске и Шахта, идеальный вариант — это замена всех газовых плит на электрические, но это в будущем.

Как отмечает Сергей Степашин, пока от газа нам всё равно не уйти, так как газификация сферы ЖКХ в России — 80%, и, естественно, за год, за два, даже за три это всё не перевести на электрообеспечение.

— В этой связи первое и самое главное сейчас — конечно, это контроль, причём со стороны специалистов в области использования газа в быту, эксплуатации газового оборудования в жилых домах, — говорит Степашин.

— Должны быть специалисты, которым надо дать право, как минимум раз в полгода посещать практически все квартиры и контролировать исправность газового оборудования. Надо законодательно запретить гражданам не пускать к себе в квартиры, как это происходит сейчас, представителей газовых служб, — говорит Степашин.