Афера с прокатом. Как московские бизнесмены ловили мошенников

Как выяснил Лайф, в Москве уже больше года "работает" бригада гастролёров-аферистов из Пятигорска, которая специализируется на обмане владельцев фирм, сдающих в аренду различную аппаратуру. Мошенники находят на сервисе avito.ru объявления о прокате музыкальных инструментов, звукозаписывающей, видео- и фотоаппаратуры, дорогостоящего геодезического оборудования, используемого при строительстве автомобильных дорог, заключают договор аренды на небольшой срок, оплачивают, после чего исчезают навсегда с дорогой техникой. Жертвами гастролёров стали уже 17 человек, а похищенное имущество оценивается в несколько миллионов рублей. Полиция, как утверждают потерпевшие, не хочет принимать у них заявления и вообще заниматься этим делом. Ситуация дошла до того, что бизнесмены провели собственное расследование и теперь знают практически всех участников группировки аферистов.

— Я хорошо помню этот день, когда в середине ноября прошлого года у меня зазвонил мобильный. Молодой человек, представившись Владимиром, сказал, что увидел объявление о сдаче в аренду аппаратуры для видеосъёмок, — рассказывает Лайфу Максим Смирнов, директор одной из московских студий видео- и звукозаписи.

По словам Смирнова, на следующий день ему перезвонил другой молодой человек. Представившись Александром Б., сказал, что он от Владимира.

— Он подъехал ко мне на склад. Мы заключили с ним договор аренды оборудования. Он заплатил мне деньги, взял технику стоимостью около 350 тысяч рублей и уехал, — вспоминает Максим Смирнов.

— Больше я ни своей аппаратуры, ни Александра не видел, — рассказывает Лайфу Смирнов. — Когда договор аренды техники закончился, я позвонил Б., однако номер не отвечал. Тогда я понял, что у меня просто украли технику.

По словам бизнесмена, он пошел в ОМВД России по Донскому району города Москвы и написал заявление о краже техники.

В ОМВД России по Донскому району города Москвы заявление Смирнова приняли, провели по нему доследственную проверку — и отказали в возбуждении уголовного дела.

— Полицейские заявили, что нет состава преступления, так как между мной и Бушко был заключён договор материальной ответственности, а это гражданско-правовые отношения, которые решаются в суде, — рассказал Лайфу предприниматель.

Однако Смирнов не сдался. Он написал в Симоновскую межрайонную прокуратуру Москвы жалобу на действия полицейских.

— И прокурор помог. После вмешательства прокуратуры уголовное дело по факту мошенничества полицейские возбудили, однако искать злодея они не спешат, — возмущается Максим Смирнов.

Не горят желанием полицейские из столичного ОМВД РФ по району Беговой искать и соучастника банды гастролёров Артёма Б., который похитил у бизнесмена Сергея Федана геодезическую технику на 1,4 млн рублей.

По словам директора компании "СК строй" Сергея Федана, он на сервисе avito.ru разместил объявление, что сдаёт в аренду геодезическое оборудование. А дальше мошенники действовали по той же схеме, что и с Максимом Смирновым.

–– Мне на телефон позвонил молодой человек, представился Владимиром, сказал, что на сервисе avito.ru видел объявление о сдаче в аренду геодезического оборудования и готов приехать и арендовать его, — рассказывает Сергей Федан.

По его словам, в офис от Владимира приехал некий Артём Б., с которым и был заключён договор аренды геодезического оборудования — тахеометра, трассоискателя и другого оборудования, используемого для строительства дорог, на сумму более миллиона рублей.

Как и в случае с Максимом Смирновым, Федан и ещё 15 пострадавших предпринимателей больше не видели технику, музыкальные инструменты и видеоаппаратуру, которую они отдали в аренду мошенникам.

По словам бизнесмена Максима Смирнова, пока полиция думает, искать мошенников или нет, пострадавшие от рук гастролёров объединились в сообщество и, благодаря помощи неравнодушных к их беде людей, установили личности предполагаемых злодеев.

–– Возможно, это жители Пятигорска Александр Б., Феодосий К., Евгений М., Артём Б. и Ишвай Д. (полные данные есть в распоряжении редакции). Именно последний, как мы предполагаем, является лидером, — рассказал Лайфу Максим Смирнов.

Как выяснили товарищи Смирнова по несчастью, гастролёры из Пятигорска за последний год поживились не только за счёт бизнесменов из Москвы, сдающих в аренду музыкальные инструменты, звукозаписывающую, видео- и фотоаппаратуру, дорогое геодезическое оборудование, используемое при строительстве автомобильных дорог, но и за счёт их коллег из Тулы, Рязани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

–– Всю информацию об этих гастролёрах, которую нам удалось собрать, я в ближайшее время передам сотрудникам ОМВД России по Донскому району города Москвы, которые расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершённое в отношении меня одним из членов группировки, Александром Бушко, — заявил Смирнов Лайфу.

Расследование преступлений, совершённых в Москве аферистами из Пятигорска, в столичной полиции не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

Между тем, как предполагают пострадавшие, похитители через сервис avito.ru продают или сдают в аренду украденную у бизнесменов технику.

Так, по словам директора ООО "СК строй", взятый у него в аренду Александром Б. нивелир неизвестные пытались сдать в аренду одной из строительных фирм.

— Мне позвонили знакомые и рассказали, что прибор с таким же заводским номером, как у меня, им пытались сдать в аренду неизвестные, — рассказывает Федан.