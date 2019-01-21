Тюрьма подождёт. Суды в России стали чаще выбирать домашний арест

Как стало известно Лайфу, за последние шесть лет численность домашних арестантов увеличилась более чем в четыре раза — с 5 тысяч человек в 2013 году до 22 тысяч в 2018-м.

Согласно судебной статистике, следователи всё чаще ходатайствуют о домашнем аресте. В 2013 году суды отправили под домашний арест 5 тысяч человек, в 2016-м — уже 6 тысяч, в 2018-м — 22 тысячи человек.

Минюсту России в прошлом году пришлось просить правительство страны о выделении ведомству из федерального бюджета 198 млн рублей для закупки комплектов электронных браслетов.

В прошлом году в Минюсте РФ выяснили, что количество людей, отправленных под домашний арест, в ближайшее время превысит количество имеющихся в ведомстве электронных браслетов, которые надевают на запястье подследственным.

Как подсчитали в Минюсте РФ, стоимость одного комплекта стационарного контрольного устройства (СКУ), обеспечивающего круглосуточный контроль за подследственным, находящимся под домашним арестом, — 48,5 тыс. рублей, а таких комплектов понадобится 4100 штук.

Напомним, что электронные браслеты в России начали надевать на подозреваемых в совершении преступления, которым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, с 2010 года. По данным Минюста РФ, за это время ФСИН "окольцевала" более 60 тысяч человек.

Внедрял новый вид контроля экс-начальник ФСИН РФ генерал-полковник Александр Реймер. В 2015 году генерала арестовали и обвинили в мошенничестве при закупке в 2010–2012 годах тех самых электронных браслетов для подозреваемых, находящихся под домашним арестом.

По данным СК РФ, руководство ФСИН специально создало фирму "Мета", которая, хоть и не имела персонала и оборудования, получила пять госконтрактов без открытого аукциона. Браслеты при себестоимости в 19 тысяч рублей закупались там за 119 тысяч рублей. Причём цены на эти системы утверждались лично главой ведомства Александром Реймером и его подчинёнными.

В июле 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Александра Реймера к восьми годам тюрьмы, лишив его звания генерал-полковника.