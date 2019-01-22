Надежды нет. Спасатели перестали искать выживших после пожара в Чёрном море

По информации Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), надежды найти выживших при пожаре, который возник на двух торговых судах вечером 21 января 2019 года вблизи Керченского пролива, нет. По последним данным, спасти удалось 12 человек. Нашли тела 14 погибших, ещё шесть человек считаются пропавшими без вести. Следственный комитет РФ по факту пожара на судах возбудил уголовное дело по статье 109 ч. 3 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

— Надежды найти выживших при пожаре, который возник на двух судах "Кандий" и "Маэстро", следовавших под флагом Танзании вблизи Керченского пролива, нет, — заявили Лайфу в ГУП "Крымские морские порты", добавив, что проведение поисковой операции и тушение возникшего на судах пожара координирует Росморречфлот.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, формат операции изменён со спасательной на поисковую.

По данным СК РФ, пожар на судне "Кандий", следовавшем под флагом Танзании, произошёл во время перегрузки с него топлива на другое торговое судно — "Маэстро", также следовавшее под флагом Танзании, вечером 21 января 2019 года, когда корабли находились на стоянке в нейтральных международных водах, на 15 миль южнее мыса Такиль, что в районе Керченского пролива.

Как отмечают в Федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ, на торговых судах "Кандий" и "Маэстро" находился 31 человек — граждане Турции и Индии.

По данным Речморфлота, спасти удалось 12 человек.

— Спасённых моряков, а также тела погибших доставили в Керчь, — отметили в ведомстве.

По информации Лайфа, пожар на торговых судах "Кандий" и "Маэстро" ещё продолжается.

— Предварительная причина пожара — нарушения при перекачке топлива с корабля на корабль. Однако более точную причину происшествия следователи-криминалисты СК РФ смогут назвать только после того, как сгоревшие суда доставят в порт Керчи и будут допрошены спасшиеся моряки, — рассказал Лайфу собеседник в СК РФ.