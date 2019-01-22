20-летний блогер разрыдался, потеряв айфон на вечеринке, и наутро убил себя

Тело студента Арчи Дэя из Хартфордшира, Англия, обнаружили в университетском общежитии.

Парень потерял айфон на вечеринке в клубе в Манчестере. И, по словам его друзей, Арчи это очень сильно расстроило. После инцидента студента нашли "безудержно рыдающим", пишет Daily Mail. А на следующий день его труп обнаружили в общежитии Салфордского университета, где он учился на журналиста. Англичанин покончил с собой.

Арчи какое-то время боролся с депрессией. Однако семья парня считает, что он не собирался убивать себя. Накануне он говорил, что чувствует себя гораздо лучше, и был в хорошем настроении. У Дэя было много друзей, и ему нравилась учёба. Родственники думают, что парень совершил страшный поступок, потому что не контролировал себя под действием алкоголя. Он достаточно много выпил на вечеринке.

Друзья тоже знали о расстройстве парня, но не понимали, насколько это может быть серьёзно. По их словам, студент увлекался музыкантами, которые пели о депрессии, и оставил странную запись на странице в "Инстаграме". Но не придавали этому значения, потому что внешне он выглядел вполне позитивным и зачастую находился в центре внимания.

Я знал, что он страдает депрессией, но я не понимал, насколько это плохо, — он был таким общительным. В "Инстаграме" у него было написано: "Уже должен был умереть" Кейн Маркхэм, сосед

Телефон обнаружить так и не удалось. Хотя полицейские не считают, что парня ограбили, как он сам утверждал. Офицеры не нашли этому подтверждения на записях с камер и свидетелей.