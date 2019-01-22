Алиментщик и пьяница. Что известно о горе-захватчике рейса "Аэрофлота"

41-летнему Павлу Шаповалову грозит 12-летний срок за угон воздушного судна. До этого он привлекался за мелкое хулиганство и пьяные дебоши.

Аэрофлотовский рейс Сургут — Москва обернулся для пассажиров кошмаром. Вскоре после набора высоты с передних рядов поднялся мужчина и заявил, что, мол, захватит самолёт. После чего потребовал изменить курс и лететь в сторону Афганистана. Экипаж развернул "Боинг", но не в сторону Средней Азии, а в Ханты-Мансийск, где находился ближайший подходящий аэродром. Через напряжённых полтора часа после вылета борт успешно приземлился в Ханты-Мансийске. Там опасного пассажира уже встречали силовики. Сейчас на него завели уголовное дело по статье "Угон воздушного судна".

Несостоявшийся террорист

Предполагаемого захватчика зовут Павел Шаповалов, он живёт в окрестностях Сургута. Ему 41 год, и он купил билет на место 14А, что находится в начале салона.

С помощью источников в силовых кругах и судебной картотеки Лайф выяснил, кем может оказаться захватчик.

В Ханты-Мансийском округе живут два Павла Шаповаловых, которым исполнился 41 год. У них разные отчества. Один — предприниматель, бывший банкир, председатель совета директоров "Аккобанка". Второй — уроженец Ростовской области, который в начале нулевых переехал в ХМАО (географически входит в Тюменскую область). Неоднократно привлекался по административным статьям.

В компании, где сейчас трудится экс-банкир, журналистам сообщили, что Шаповалов отдыхает в Таиланде. Если верить его коллегам, банкир никак не мог быть тем захватчиком.

Биография второго Павла прослеживается в сухих строчках полицейских протоколов — так много их на него оформили. Он родился в станице Красноярской, в Ростовской области. В начале нулевых переехал в Тюмень. Приблизительно в 2009-м перебрался в село Угут под Сургутом. Устроился работать на низовую должность в нефтяную компанию "РН-Юганскнефтегаз".

Примерно тогда же принялся крепко выпивать. Сургутская милиция с 2009 по 2011 год выписывала ему штрафы за распитие в общественных местах, административки за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Однажды он получил штраф за умышленную порчу собственного паспорта — вероятно, разорвал его в сердцах во время очередного загула.

По неподтверждённым данным из Службы судебных приставов, у Павла есть ребёнок. В 2013 году приставы открыли в отношении него исполнительное производство за невыплату алиментов. В 2015-м даже пытались выселить из квартиры.

Его полного тёзку привлекали и к уголовной ответственности за продажу наркотиков. Произошло это в Мурманске в 2002 году. В 2004-м мурманская милиция возбудила на него же уголовное дело за кражу компьютера. Нельзя с уверенностью утверждать, что это тот же человек, который захватил самолёт, однако год рождения у них совпадает.

Хроника полёта

737-й "Боинг" вылетал из Сургута в 12:42 по московскому времени. На борту находились 69 пассажиров и 7 членов экипажа. Пятеро пассажиров — дети, из которых один — младенец.

Дальнейшую картину событий Лайф приводит исходя из данных сервиса FlightRadar, показателей скорости самолёта и аварийных кодов SQUAWK, которыми экипаж обменивался с диспетчерами.

Скорее всего, Шаповалов начал кричать о захвате около 13:20, когда лайнер набрал высоту и пассажиры только отстегнули ремни. Он сорвался со своего места, и начал ломиться в бронированную дверь пилотской кабины. Павел требовал сменить курс, направиться в сторону Афганистана. Уже тогда стало понятно, что он сильно пьян.

Примерно в это время бортовой транспондер (передатчик, с помощью которого самолёт обменивается информацией с наземными радиолокаторами) посылает на землю аварийный код "7600". В классическом случае это означает потерю связи. Этот код позволяет диспетчерам понять, что на борту технические проблемы и невозможно установить связь с диспетчерами.

Однако существует ещё одна трактовка этого сигнала. Соседние с ним коды "7500" и "7700" означают соответственно захват воздушного судна и аварийную ситуацию. Иногда, если до полёта диспетчерская служба заранее оговорила использование других кодов или по каким-то причинам невозможно передать напрямую аварийный код захвата, могут использовать как раз код потери связи для обозначения, что судно пытаются захватить.

Всё происходило быстро: уже в 13:30 "Боинг", пролетая над Няганью, стал менять курс. Над Югорском спустя 24 минуты он развернулся и направился в сторону Ханты-Мансийска, на запасной аэродром. Очевидно, что в это время подразделения ханты-мансийских спецслужб приводили в боевую готовность.

Снижение и посадка проходили в нервной атмосфере. Показатели сервиса FlightRadar свидетельствуют, что на финальном отрезке пути выдерживалась достаточно высокая скорость.

Через 1 час 40 минут полёта, приблизительно в 14:22, борт успешно приземляется в Ханты-Мансийске. Его отгоняют на дальнюю стоянку, где уже поджидают спецназовцы из Центра антитеррора ФСБ. Ещё несколько десятков мучительных минут самолёт просто стоит на бетонке, не открывая дверей. Скорее всего, силовики уточняли обстановку, дорабатывали план захвата.

Пока длится ожидание, пассажиры снимают происходящее в салоне на телефоны. Паники нет, и только кто-то грустно матерится за кадром, сокрушаясь, что пришлось прервать полёт из-за "пьяного козла".

Как можно понять из кадров, присланных пассажирами, Шаповалов не особенно сопротивлялся. Фээсбэшники деловито уложили его на пол в проход между рядами, попросили остальных пассажиров не вставать с мест и принялись обыскивать багаж захватчика.

Примерно к трём часам дня по Москве (18 по местному) всё закончилось. Шаповалова вывели из салона и повезли на допрос. В аэропорту Сургута, по неподтверждённой информации, началась служебная проверка: как безопасники умудрились проглядеть подозрительного пассажира.

Национальный антитеррористический комитет подтвердил: ситуацию трактовали как захват самолёта. На Шаповалова уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 211 УК РФ ("Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия").