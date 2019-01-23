Пункт назначения. Туристку убило окном, упавшим с 16-го этажа во время уборки

Инцидент произошёл в оживлённом торговом районе Чимсачёй Гонконга, Китай. Пострадавшая девушка умерла, после того как её доставили в больницу.

24-летняя туристка из города Фошань вместе с бойфрендом оказалась у отеля The Mira Hong Kong в роковой момент, который стоил ей жизни. На них с высоты шестнадцатого этажа упало окно. По словам полицейских, оно ударило девушку по голове. Её экстренно госпитализировали, но врачи не успели её спасти. Спутник жертвы получил лёгкие травмы, его уже выписали из больницы.

После инцидента правоохранители арестовали уборщицу, работающую в отеле. Стражи порядка считают, что женщина открыла окно специальным ключом, который есть только у персонала, и то сразу упало. Согласно основной версии, она собиралась его помыть, пишет Daily Mail.

Мы полагаем, что уборщица попыталась открыть окно и то сразу же упало Чан Ка-Ин, полицейский

Но истинные причины полицейским ещё предстоит выяснить. В том числе имела ли уборщица право открывать окно и в какой момент оно было разбито. На время расследования женщину выпустили под залог.