Оборотни в погонах. В подмосковном Чехове задержаны начальник полиции и его зам

Сотрудники ФСБ России совместно с сотрудниками СК РФ задержали руководителей полиции подмосковного города Чехова. Высокопоставленных офицеров МВД РФ следователи подозревают в организации преступного сообщества и оказании покровительства местным бизнесменам и криминальным авторитетам. В полиции Подмосковья задержание своих коллег пока не комментируют.

По информации Лайфа, ранним утром в среду, 23 января, бойцы спецназа ФСБ РФ со следователями Главного следственного управления СК РФ задержали по месту жительства начальника полиции по городскому округу Чехов Андрея Большакова и его заместителя Александра Зайцева.

— Руководители ОМВД по городскому округу Чехов Московской области Андрей Большаков и его заместитель Александр Зайцев задержаны сотрудниками СК РФ и доставлены для беседы в Главное следственное управление СК РФ, расположенное в Техническом переулке в Москве, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах столичного региона.

По словам собеседника Лайфа, пока задержанным офицерам полиции Андрею Большакову и Александру Зайцеву никаких обвинений не предъявлено и их процессуальный статус не определён.

Между тем, по данным Лафа, задержание руководителей полиции подмосковного города Чехова может быть связанно с расследованием уголовного дела в отношении местного авторитетного бизнесмена Николая Павлинова, известного в узких кругах под прозвищем Павлин, который якобы осуществлял финансовую поддержку местного хоккейного клуба.

Расследованием этого уголовного дела занимаются сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и Главное следственное управление СК России.

— По данным следствия, бизнесмен Николай Павлинов в составе организованного преступного сообщества участвовал в незаконной продаже земельных участков, расположенных в Чеховском районе Подмосковья и принадлежавших Минобороны России, на 11 млрд рублей, — рассказал Лайфу собеседник в СК РФ.

Следователи не исключают, что задержанные высокопоставленные сотрудники ОМВД по городскому округу Чехов Московской области Андрей Большаков и Александр Зайцев могли покровительствовать бизнесмену Николаю Павлинову.

Между тем сотрудники СК РФ провели обыски в рабочих кабинетах Андрея Большакова и Александра Зайцева. Кроме того, силовики обыскали загородный дом Большакова, который располагается в деревне Репниково Чеховского района, и квартиру Александра Зайцева в городе Чехове.

Лайф направил запрос в пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области с просьбой прокомментировать задержание начальника полиции по городскому округу Чехов Андрея Большакова и его заместителя Александра Зайцева.

Однако получить оперативный комментарий главка Подмосковной полиции пока не удалось.