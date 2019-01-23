Опасный автограф. Как защитить личную подпись от подделки

Всемирный день почерка отмечается 23 января. Лайф спросил криминалистов из МВД России, как защититься от мошенников — научиться правильно писать свою подпись, чтоб её нельзя было подделать.

Ведь без подписи невозможно полноценно жить в обществе — почти любому взрослому человеку постоянно приходится что-то подписывать. С помощью подписи человек подтверждает содержание документа и одновременно защищает его от подделки.

Три группы риска

Однако, эксперты из МВД России выделяют три группы подписей. По словам криминалистов, более 60% подписей содержат первые две — три буквы фамилии. Иногда такие автографы сопровождаются монограммами и росчерками в виде петли, линии или дуги. Около 30% россиян подписываются ещё проще — пара букв и незамысловатая закорючка. А 10% россиян полностью пишет фамилию, иногда добавляя первую букву имени.

Получается, что до 90% подписей подделать довольно просто, потому что большинство людей в России используют крайне незамысловатые начертания.

Поэтому, по словам экспертов, расписываться в документах слишком просто так же опасно, как сообщить мошенникам номер своей банковской карты или попросить незнакомца посторожить ваш багаж в аэропорту или на железнодорожном вокзале. Криминалисты советуют пять способов того, как можно обезопасить свою подпись от подделки.

Удлинить подпись

Краткие, простые по конструкции подписи наиболее популярны. Но их и проще всего подделать. Поэтому для защиты подписи её безопаснее удлинить. Например, писать фамилию целиком. Чем длиннее подпись, тем больше в ней индивидуальных признаков. Если возникнет спор, то при экспертизе проще будет доказать, принадлежит подпись владельцу или нет.

Добавить нетипичности

Повысить защиту подписи можно, если добавить нетипичных элементов. Например, все пишут вертикальную черту в букве В сверху вниз, а можно писать её снизу вверх. Эксперт подделку сразу отличит, а для того, кто хочет подделать подпись, разница незаметна.

Расписываться слитно и быстро

Визу стоит ставить быстро и размашисто. Тот, кто хочет подделать подпись, не сможет воспроизвести её так же молниеносно и вынужден останавливаться в процессе. Тогда под микроскопом будут видны короткие, а не длинные штрихи. По этой же причине подпись стоит сделать слитной, без интервалов между её частями.

Ставить рядом расшифровку подписи от руки

Для защиты подписи можно делать расшифровку от руки — фамилию и инициалы. Так мошенникам будет сложнее подделать визу. Ведь надо будет не только скопировать простую подпись, но ещё и текст. А у каждого человека свой индивидуальный почерк.

Перейти на электронную подпись

При множестве документов проще всего заменить бумажную подпись электронной. Электронной визой сейчас можно подписывать разные документы. Но электронная виза, как и бумажная, нуждается в защите. Поэтому эксперты рекомендуют хранить ключ с электронной подписью не в компьютере или на флешке, а на USB-токенах.