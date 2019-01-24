Некуда бежать. Количество побегов зэков в России сократилось в сотни раз

По информации ФСИН РФ, за последние четверть века количество побегов заключённых из исправительных колоний и СИЗО в России сократись в 140 раз.

Как отмечают в тюремном ведомстве, если в 1994 году (год передачи функций охраны пенитенциарных учреждений от Внутренних войск МВД России к подразделениям охраны ФСИН РФ) было совершено 140 побегов из-под охраны, в 2000 году — 25, в 2010 году — 11, в 2015 году — 8, в 2016 году — 5, то в 2018 году был только один побег.

— Между тем, по данным Совета Европы, в 2015 году, когда в России из тюрем сбежало 8 заключённых, больше всего побегов из учреждений пенитенциарной системы было зафиксировано в Македонии — 66, во Франции — 27, в Болгарии — 15, Норвегии — 12, а в Финляндии и Великобритании по 10, — заявили Лайфу во ФСИН РФ.

Напомним, что накануне начала игр чемпионата мира по футболу в России летом 2018 года оперативники ФСИН РФ провели профилактическую операцию "Контингент-2018", в результате которой был задержан 321 человек, находившийся в региональном и федеральном розыске. Среди них оказались наркокурьеры, мошенники, воры и злостные неплательщики алиментов.

— Задачей операции "Контингент-2018" было выявить скрывающихся от правосудия осуждённых. Это люди, которые во время следствия находились под подпиской о невыезде или денежном залоге. А в день вынесения приговора, предполагая, что он будет обвинительный, просто не явились в суд, — рассказывает собеседник Лайфа из ФСИН РФ.