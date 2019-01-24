"Маковое дело" развалилось в суде. Оправданы поставщики кондитерского мака

В Брянском областном суде огласили оправдательный приговор по скандальному уголовному делу о контрабанде 146 тонн кондитерского мака. На скамье подсудимых были 12 человек: бакалейщик-оптовик Сергей Шилов, его сын Роман и ряд его подчинённых и клиентов.

Груз из 146 тонн пищевого мака, которым посыпают булочки, был задержан брянской таможней в 2010 году. Несмотря на наличие всей необходимой документации от лицензированного испанского производителя, таможенники посчитали, что мак может быть использован не в нуждах кондитеров, а как сырьё для изготовления наркотиков. Мнение коллег вскоре поддержали сотрудники ФСКН. Их экспертиза показала следовое содержание запрещённых морфина (0,00069%) и кодеина (0,00049%), что, помноженное на весь объём груза, давало 295 и 209 граммов соответственно.

Поскольку эти граммы были рассеяны по всей партии семян, в качестве наркотика сотрудниками ФСКН были оформлены все 146 тонн мака. Груз арестовали, а его импортёру Сергею Шилову предъявили соответствующие обвинения.

Ранее суд снял все обвинения в пособничестве контрабандистам со специалиста Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольги Зелениной. Научного сотрудника обвиняли в пособничестве контрабандистам. По версии следствия, проведённая ею экспертиза показала, что кондитерский мак был непригоден для изготовления наркотика.