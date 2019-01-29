Джекпот в магазине. Игорный бизнес ожил в терминалах оплаты

Оперативники МУРа совместно с сотрудниками Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы во время новогодних праздников ликвидировали в столице целую сеть игровых автоматов, которые стояли в продуктовых магазинах и были замаскированы под терминалы оплаты. Владельцы терминалов, которых сейчас ищут полицейские, заработали десятки миллионов рублей.

Чтобы сыграть и стать обладателем лишней пары тысяч рублей, не нужно было никуда ехать. Достаточно было зайти в определённый магазин, где стоял обычный с виду терминал для приёма различных платежей.

— Игры на терминалах проводятся таким образом: в купюроприёмник вставляется банкнота, на экране выбирается игра, и нажимается кнопка "Старт", после чего на экране прокручивается заставка с вращающимися барабанами и происходит игра, затем предлагается сыграть ещё раз, — рассказали Лайфу в столичной полиции.

От обычных платёжных терминалов игровые аппараты отличают сварные швы на корпусе.

— Это значит, что владелец поменял "начинку" и перепрограммировал оборудование на игровое, — рассказали Лайфу в МВД РФ.

Как отмечают полицейские, необычна и система выигрышей. Их выдают удалённо. Сначала нужно позвонить по определённому номеру телефона, указанному на терминале, затем вместе с чеком подъехать в то место, которое укажут.

Сотрудники Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы вместе с оперативниками МУРа во время новогодних праздников провели совместные рейды и в 70 магазинах города изъяли десятки игровых терминалов, которые были замаскированы под обычные автоматы оплаты мобильного телефона, интернета и других услуг.

Как отмечают в МВД РФ, на игровое оборудование, замаскированное под платёжные терминалы, мошенники изготавливали подложные документы, что давало им право ставить аппараты в магазинах и торговых центрах, заключая договоры аренды с владельцами помещений.

А за весь 2018 год полицейские ликвидировали в Москве 160 залов игровых автоматов и казино.

Сотни терминалов были вывезены на склады временного хранения, а затем по решению суда уничтожены.

В МВД РФ напомнили, что в 2017 году в Москве и Саранске полицейские, следователи СК РФ и бойцы Росгвардии провели операцию по ликвидации подпольных игровых клубов и сети игровых аппаратов.

В операции участвовали около двух сотен силовиков. Было арестовано 12 организаторов подпольных игровых клубов, изъято 260 игровых аппаратов, более 10 миллионов рублей наличными, комплектующие к терминалам и различная компьютерная техника.