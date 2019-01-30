Сестра отключила брата от аппарата, не зная, что убила пациента с тем же именем

48-летняя Ширелл Пауэлл из Нью-Йорка, США, была просто шокирована тем фактом, что таким образом решила судьбу чужого человека. Сейчас женщина подала иск, требуя возмещения ущерба.

Всё началось с того, что Ширелл позвонили из больницы и сказали, что её брат Фредерик Кларенс Уильямс попал к ним после передозировки наркотиков. Они нашли в его вещах бумажник с документами и связались с ней, пишет Daily Mail. Женщина к тому моменту не видела родственника уже несколько недель, и история не показалась ей странной.

Когда она приехала в больницу, заметила, что внешность её брата немного изменилась. По словам Ширелл, она не придала этому значения, так как у него было опухшее лицо, обвитое трубками. Вскоре медики диагностировали у мужчины смерть мозга. Ширелл обзвонила родственников, чтобы те попрощались, и дала согласие на отключение родственника от аппарата жизнеобеспечения.

Но после вскрытия выяснилась ужасная правда. Оказалось, что это не брат Ширелл, а мужчина того же возраста с идентичным именем, который внешне тоже оказался на него похож. Настоящий брат женщины к тому времени несколько недель сидел в тюрьме. После этого шокированная американка, которая, по её словам, дала согласие "на убийство" незнакомого ей человека, подала в суд, требуя от больницы возмещения ущерба.