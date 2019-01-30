Заводы, особняки и гостиницы. Следствие проверяет активы семьи Арашуковых

Следователи предъявили обвинения сенатору Рауфу Арашукову и его отцу, "газовому королю" Раулю Арашукову. Среди статей — создание организованного преступного сообщества, убийства, давление на свидетелей. Возможный ущерб по делам Арашуковых оценивается в десятки миллиардов. Следователи выясняют, как и куда были выведены эти деньги.

По адресам сразу в нескольких регионах России, где жили и работали подследственные, идут обыски: опергруппы приехали как минимум в семь городов. В первую очередь оперативники и следователи ищут активы семьи Арашуковых, ведь примерный ущерб может составлять 30 млрд рублей. Лайф выяснил, что им может принадлежать спа-отель в родовом селе, несколько домов, офисные здания. Близкие Арашуковых могут владеть даже объектами культурного наследия. Другие их родственники занимаются агробизнесом либо держат модные дома. Следователи будут проверять, на какие деньги всё это было куплено. Если выяснится, что на доходы от махинаций, активы могут арестовать и пустить с молотка, чтобы покрыть ущерб.

Владельцы заводов, домов, пароходов

Пока следователи допрашивают задержанных и уточняют ущерб, оперативники обыскивают дома, принадлежащие задержанным и их родственникам. Оперативные мероприятия идут в Москве, Петербурге, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.

Члены семьи Арашуковых владеют роскошным отелем "Адиюх Пэлас" в Карачаево-Черкесии. Он расположен близ их родового аула Хабез, у подножия скалы. На скале стоит старинная башня Адиюх, часть некогда мощной крепости. Внизу — одноимённый источник, к которому приезжают туристы даже из Канады.

Территория отеля — 17 гектаров. Сюда поместились озеро, бани, бассейн и спортплощадки. Комплекс расположен в долине на высоте 770 метров от уровня моря. Внутренние помещения отделаны "под позолоту", в холлах стоит вычурная мебель с резными ножками. Убранство номеров, даже категории "стандарт", отличается обилием недешёвых предметов интерьера. У отеля свой автопарк примерно из 20 коллекционных раритетных автомобилей, начиная от "Победы" и заканчивая "Ягуаром" XJ6 1990-х годов выпуска.

Реестр юрлиц гласит, что юрлицо "Адиюх Пэласа" — Аида Арашукова. По данным СМИ, она приходится супругой задержанному сенатору. База СПАРК свидетельствует, что эта фирма занимает 675-е место по объёму выручки среди всех юрлиц в Карачаево-Черкесии.

Если верить данным СПАРК, это же юрлицо управляет более скромной базой отдыха "Вербовая балка", что в 15 минутах езды от Ставрополя, на берегу живописной речки.

По сведениям из открытых источников, управление отелем недавно перешло зятю Арашукова-старшего — Руслану Агоеву. Бывшая же владелица якобы подалась в другие сферы бизнеса. Аиде Арашуковой принадлежит модный дом Araida. Основанный в 2014-м, он уже успел показать три коллекции премиальных нарядов, цены на которые начинаются от 30 тысяч рублей.

В ауле Хабез у семьи Арашуковых может быть до десятка объектов недвижимости, в том числе коммерческих. По данным Росреестра, брат Рауля Арашукова, Михаил, лично владеет зданием хабезского гипсового завода (ныне ООО "Известняк").

Ещё несколько объектов недвижимости семьи, по отрывистым сведениям из открытых источников, могут располагаться в населённых пунктах Кавминвод и в Москве.

Согласно декларации о доходах, Арашукову-младшему принадлежат три дома площадью 890, 438 и 148 квадратных метров. Это без учёта двух квартир в пользовании на 70 и 115 "квадратов". Доход политика по последней актуальной декларации составил 4,9 млн рублей.

Кроме обычных, пусть и богато обставленных, домов и квартир, Арашуковы могут быть владельцами исторических объектов. По некоторым данным, семья Арашуковых может иметь отношение к зданию "Дачи Лесор". Это памятник архитектуры, построенный в 1904 году в стиле русского классицизма. По данным Росреестра, в 2013-м объект культурного наследия перешёл под контроль пятигорской фирмы "Сан Сити", ею управляет некая Динара Садыкова. Её деловой партнёр Илья Моисеенко — бывший подчинённый уже упомянутого Руслана Агоева, который приходится зятем Арашукову.

Уроженка Ставрополя пишет в "Фейсбуке", что в середине нулевых в городе открылся ночной клуб SKAR. Местные расшифровывали эту аббревиатуру как "Суперклуб Арашукова Рауфа". Злые языки говорили, что в клубе можно было заказать проститутку.

В базе СПАРК значится ныне ликвидированное ООО "Скар", принадлежавшее арестованному сенатору. Одноименное кафе до сих пор функционирует в ауле Хабез напротив офисного здания, принадлежащего дяде задержанного.

Сенатору предъявили убийство

По информации Лайфа, задержание сенатора Арашукова стало возможно после того, как в декабре 2018-го сразу трое арестованных за заказные убийства дали показания на политика.

Расул Аджиев, арестованный в августе 2018 года по делу об убийстве лидера черкесского движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, заявил следствию, что заказчиком преступления был Рауф Арашуков.

— Аджиев стал третьим из тех, кто на допросах называл сенатора заказчиком. Ранее показания на Арашукова дали два человека, которых следствие считает причастными к убийству в 2010 году кандидата в президенты Республики Карачаево-Черкесия Фраля Шебзухова, — рассказал Лайфу собеседник в СК.

Показания на сенатора дали Магомет Джубуев и Рустам Копсергенов.

— Со слов Копсергенова, в нападении на Шебзухова был заинтересован сенатор Арашуков. А со слов Джубуева, сенатору мешал и лидер черкесского движения "Адыгэ Хасэ" Аслан Жуков, — рассказывает собеседник Лайфа в СКР. — Из протоколов их допросов следует, что сенатор выделил полмиллиона на то, чтобы "запугать и побить" Шебзухова, и миллион, чтобы "убрать" Жукова.

Первоначально уголовное дело по фактам этих убийств расследовалось в местных следственных органах. Долгое время (около восьми лет) оба оставались нераскрытыми. Впоследствии по личному указанию председателя СКР Бастрыкина уголовное дело передали в Москву сотрудникам Главного следственного управления. В результате удалось получить доказательства причастности Рауфа Арашукова к организации убийств.

— Как только следователи получили доказательства [правдивости] показаний Расула Аджиева, Рустама Копсергенова и Магомета Джубуева, руководство Генпрокуратуры и СК направило необходимые документы спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением о лишении неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова, — продолжает источник.

По информации собеседника Лайфа из ФСБ, сотрудники которого курируют расследование, экс-сенатор может быть причастен ещё к нескольким убийствам и мошенничеству.

Следователи пока предъявили Рауфу Арашукову обвинения по трём статьям УК РФ: "Убийство", "Давление на свидетелей" и "Участие в преступном сообществе". Если вина экс-сенатора будет доказана, ему может грозить пожизненный срок.

Согласно материалам Басманного райсуда Москвы, в ноябре был заочно арестован зять Арашукова — Руслан Агоев — по тому же обвинению в причастности к двум убийствам. На тот момент силовики не могли его найти и потому объявили в международный розыск. Адвокат заявил следствию, что Агоев "находится на лечении" в Арабских Эмиратах.

30 миллиардов улетучились, как газ

А вот тесть Агоева и отец Рауфа — Рауль Арашуков обвиняется в другом преступлении. Чекисты предъявили советнику главы "Газпром межрегионгаза" обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве. По данным следствия, Рауль Арашуков причастен к хищениям природного газа "Газпрома" более чем на 30 млрд рублей. Если его вину докажут, он может отправиться в колонию на срок до 20 лет.

Во время задержания у Арашукова-старшего из кабинета изъяли десятки ноутбуков, планшетов и смартфонов.

Следователи подозревают Рауля Арашукова в краже газа, когда он работал в компаниях "Газпром межрегионгаз Пятигорск" и "Ставропольрегионгаз". Компании отвечают за газоснабжение всего Северного Кавказа.

Следствие предполагает, что с 1999 по 2004 год "Ставропольрегионгаз", который возглавлял Арашуков, заключал договора со столичными фирмами. Потом им путём переуступки договоров была передана вся кредиторская задолженность за потреблённый газ. Получалось, что ставропольские потребители голубого топлива перечисляли средства не в "Ставропольрегионгаз", а неким фирмам на специально открытые счета. Общая сумма недополученных доходов составила около 1 млрд рублей.

В СКР считают, что Рауль Арашуков причастен к аферам с газом в 2010–2013 годах, когда руководил оператором "Газпром межрегионгаз Пятигорск".

Еще в 2013-м правоохранительные органы получали сигналы о нездоровой ситуации в газовой сфере Дагестана. Например, о том, что с начала нулевых руководители компаний "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаз" и "Дагестангазсервис" занимаются аферами.

Тогда же всплыла схема "мёртвых абонентов": по документам газ поставляли им, но на самом деле излишки продавали на сторону. Мифические абоненты не могли оплачивать якобы поставленный им газ, поэтому на балансе копились искусственные долги. Руководители компании получали за них дотации из бюджета, которые, как полагают следователи, "пилили" между собой. Газ этим абонентам поставлялся с разрешения тогдашних руководителей компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск".

В 2003-м умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз", чтобы не возвращать накопленные таким образом долги в 2 миллиарда. Вместо него тут же создали одноимённое ЗАО, которое через время обанкротили уже с долгом в 3 миллиарда. Оператор "Газпром межрегионгаз Пятигорск", который можно назвать "наследником" первых двух, набрал долгов уже на 25 млрд рублей.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану и республиканская прокуратура регулярно ловили "Газпром межрегионгаз Пятигорск" на "мёртвых абонентах". В Махачкале в массовом порядке по документам раздували количество абонентов, получая на них дотации из бюджета. Так, в мае 2016 года при проверке одной квартиры на улице Шамиля выяснилось, что там по документам ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" живёт 10 потребителей газа, хотя на самом деле — один.

— Совсем оборзели. Потребители проводят плату за поставленную электроэнергию на счета аффилированной компании, которая выступает агентом энергетических сбытовых компаний. Далее часть средств обналичивается через фирмы-однодневки и присваивается членами семьи, — заявил тогда Владимир Путин.

После такого заявления тогдашний вице-премьер Игорь Сечин добился, чтобы гендиректор компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Рауль Арашуков был отправлен в отставку. Однако Арашуков после отставки стал советником гендиректора "Газпром межрегионгаза", курирующего поставки газа по всему Северному Кавказу.

По информации Лайфа, Арашуков уже был фигурантом уголовного дела. Было это в 2010 году, когда следователи столичного главка МВД возбудили против него дело о мошенничестве. Тогда Арашуков подозревался в финансовых злоупотреблениях и выводе из компании 100 млн рублей. Однако полицейские не смогли это доказать.

Летом 2018 года из-за неплатежей потребителей за поставленный газ и долгов на более чем 140 млрд рублей головная компания — "Газпром межрегионгаз" — начала процедуру банкротства своей "дочки". Только в 2017-м выручка компании составила 8,3 млрд рублей при чистых убытках в 19 млрд. Чтобы справиться с этой ситуацией, вместо "Газпром межрегионгаза" в республике создана отдельная компания, на которую и переключили местных абонентов. Проблемы ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" напрямую связаны с махинациями с газом.

Параллельно у следствия появились вопросы к ещё одному члену семьи — двоюродному брату сенатора, главе компании "Газпром газораспределение Астрахань" Руслану Арашукову. Он в разное время работал в других подразделениях "Газпрома" в Майкопе, Пятигорске и Астрахани. Одновременно Руслан управляет благотворительным фондом имени Туркбия Арашукова. Фонд в своё время накопил многотысячные долги перед налоговой.

"Газпром межрегионгаз" не комментирует арест Рауля Арашукова.