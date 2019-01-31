Прилетит вдруг волшебник. Как квадрокоптеры ввозят в тюрьмы телефоны

Как рассказали Лайфу во ФСИН РФ, преступники вооружились современной техникой, чтобы снабжать находящихся за решёткой своих подельников мобильными телефонами, алкоголем, наркотиками и другими запрещёнными предметами.

Так, по данным российского тюремного ведомства, в 2018 году правонарушители активно использовали беспилотные летательные аппараты для доставки запрещённых предметов, в первую очередь мобильных телефонов, в учреждения уголовно-исполнительной системы.

— Так, если в 2017 году предотвращено 38 попыток доставить в колонии 132 мобильных телефона, то в прошлом, 2018 году таких попыток предотвращено 27 и перехвачено 130 телефонов, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ.

Как отмечают в тюремном ведомстве, чаще всего доставка запрещённых предметов с помощью квадракоптеров осуществляется ночью в выходные дни.

— Но это только облегчает работу охране, так как в ночное время территории учреждений ФСИН РФ хорошо освещаются и летательный аппарат становится очень заметен, — отмечают во ФСИН РФ.

Кроме того, злоумышленники используют дополнительные ухищрения, чтобы доставленные в колонии квадрокоптером телефоны не попали в руки тюремщиков.

— Мобильные телефоны обёртывают в специальную упаковочную плёнку, которая спасает технику при ударе, а сверху обмазывают сгущённым молоком. При падении на территорию промышленной зоны колонии к свёртку за считанные мгновения прилипают частицы стружки и опилок, и он становиться незаметным для сотрудников учреждения, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ.

Между тем специалисты ФСИН РФ разработали оборудование, которое позволяет обнаружить и блокировать беспилотные летательные аппараты (БЛА).

— После того как специальный радар, установленный в колонии, засёк беспилотник, его оборудование просто блокирует дальнейший полёт БЛА и возвращает его обратно в точку вылета — к человеку, который им управляет, — говорят Лайфу в тюремном ведомстве.

Во ФСИН РФ отмечают, что доставка запрещённых предметов в колонии, а говоря языком осуждённых, "переброс через основное ограждение ИК" осуществляется не только при помощи квадрокоптеров. Для этого злоумышленники используют различные подручные средства: арбалеты, катапульты, пневмопушки. При помощи данных устройств в прошлом, 2018 году в колонии пытались доставить более 19 тысяч мобильных телефонов, а в 2017-м — более 24 тысяч.