Мистика или природа? Прокуроры повторят маршрут группы Дятлова

Генпрокуратура РФ заново изучит наиболее вероятные версии причин гибели группы Дятлова на Северном Урале 2 февраля 1959 года, рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной на канале "Эфир". Напомним, обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала так и не были выяснены, при этом выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и связанные с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники.

— Прокуратура проверит наиболее вероятные три версии, которые так или иначе связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска, ураган. Криминал исключается полностью — нет ничего, чтобы указывало на эту версию, — подчеркнул Куренной.

По словам Александра Куренного, прокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.

— Существует до 75 версий произошедшего, которые выдвигают эксперты и просто люди, — говорит Александр Куренной. — Только прокуратура может провести проверку спустя столько лет — для всех остальных ведомств истекли процессуальные сроки.

Планируется, что уже в начале марта 2019 года сотрудники прокуратуры вылетят на место событий. Также к расследованию привлекут специалистов в сфере геодезии, метрологии и спасателей.

Буквально на днях глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что в деле имеют место новые факты.

В Екатеринбурге представлены неопубликованные ранее документы, доказывающие, что надзорные органы знали о гибели туристической группы Дятлова зимой 1959 года ещё за месяц до обнаружения тел.

— Найден документ, который подтверждает, что прокуратура знала о смерти группы до того, как её начали искать, — утверждает Кунцевич. — Значит, что они какие-то действия производили на перевале. Там были такие факты, что трупы кто-то переворачивал.

По словам Кунцевича, из документа ясно, почему уголовное дело по факту смерти группы Дятлова возбудили шестого февраля 1959 года, несмотря на то, что искать туристов начали лишь 20-го.

Между тем в Генпрокуратуре РФ не комментируют заявления главы фонда памяти группы Дятлова.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале при не выясненных до сих пор обстоятельствах.

В туристическую группу входили десять человек. Из них шестеро были студентами Уральского политехнического института (УПИ, ныне — Уральский государственный технический университет, Екатеринбург): Людмила Дубинина, Юрий Дорошенко, Игорь Дятлов, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова и Юрий Юдин; ещё трое были выпускниками этого вуза: Юрий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль.

Также к группе был прикреплён инструктор по туризму Александр (настоящее имя — Семён) Золотарёв. Все участники имели опыт туристических походов, были снабжены всем необходимым. Возглавлял группу студент 5-го курса радиотехнического факультета УПИ Игорь Дятлов.

Следствие, которое велось с февраля по июнь 1959 года прокуратурой СССР, выяснило, что ориентировочно в ночь на 2 февраля 1959 года все девять членов группы по непонятной причине покинули палатку, не взяв с собой тёплую одежду, и направились вниз по склону горы, предположительно, к складу, установленному у реки. Однако, выбирая маршрут, они промахнулись и спустились к другой стороне перевала. Осознав ошибку, часть членов группы во главе с Дятловым попытались вернуться к палатке за тёплыми вещами, но из-за вьюги не смогли этого сделать. Все туристы погибли в течение нескольких часов.

Планировалось, что в январе-феврале 1959 года группа на лыжах пройдёт около 350 км по северу Свердловской области — от города Ивделя до посёлка Вижай Ивдельского городского округа — и не позже 14 февраля пошлёт оттуда телеграмму. После того как в посёлок группа не пришла, 20 февраля начались её поиски. 26 февраля на горном перевале (впоследствии получившем имя Дятлова), в 300 м от вершины горы Холатчахль поисковики обнаружили туристскую палатку, в которой лежали личные вещи и документы группы. Позже были найдены тела всех участников восхождения.

После судмедэкспертизы все погибшие были похоронены на кладбищах Свердловска.