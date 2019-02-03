Смертельный рейс. Почему детей в Калугу везли на 30-летнем автобусе

В воскресенье в 9:15 утра двухэтажный автобус перевернулся на 128-м километре трассы Калуга — Вязьма. Он вёз 41 человека, из которых больше половины — дети, ученики танцевального класса. На данную минуту известно о семи погибших, более 10 получили травмы. Как выяснил Лайф, ребят перевозили на 30-летнем автобусе с почти миллионным километражом пробега. Машина принадлежит частному предпринимателю из Смоленска, и следователи уже начали выяснять, имел ли владелец разрешение на перевозку. Попутно выяснилось, что детей везли без обязательного в таких случаях сопровождения ГИБДД.

Синий двухэтажный EOS MAN перевернулся в правый по ходу кювет на заснеженной трассе и упал на крышу, вмяв её в салон. В салоне находился 41 человек. Большинство — дети, и только 16 взрослых. Машина везла детскую танцевальную группу и их родителей из города Ярцево Смоленской области в Калугу. Врачи на месте сообщают о семи погибших, ещё около 20 человек получили различные травмы. Еще порядка десятка до сих пор в автобусе — их пока не могут вытащить. Госпитализировано 22 человека.

На кадрах, полученных Лайфом с места аварии, видно, что спасателям приходится разрезать сильно повреждённый кузов автобуса, чтобы добраться до находящихся внутри людей.

Судя по видео с места ДТП, в рейс автобус вышел без сопровождения экипажа ДПС, тогда как при организованной перевозке детей наличие кортежа обязательно.

Перевернувшийся автобус — старая "рабочая лошадка", двухэтажный LAG MAN 100.

Согласно данным ГИБДД, которые изучил Лайф, в ДТП машина не попадала, однако общее её техническое состояние оставляет желать лучшего. Автобусу почти 30 лет, он произведён в 1989-м. Его пробег — 875 тыс. километров, что считается весьма большой цифрой.

Следователи также выясняют, кто организовал поездку детей, кто подбирал перевозчика. В городе Ярцево Смоленской области профильные организации пока отнекиваются от детского коллектива, попавшего в аварию на трассе под Калугой. В местном ДК заявили Лайфу, что дети "не их студии "Колибри", а спортивного клуба "Вертим". Директор клуба сказал Лайфу, что, мол, дети ехали не от них. В администрации просто называют коллектив "частным ансамблем".

Недавно власти утвердили новые правила, согласно которым детей нельзя перевозить на автобусах старше 10 лет. Правда, действуют эти правила только на территории Петербурга, Ленобласти и в столичном регионе. Сообщалось, что с 2019-го собираются пересмотреть и расширить количество регионов, в которых эти условия должны соблюдаться.

Следователи, которые займутся расследованием уголовного дела по факту аварии и гибели детей, в первую очередь изучат лицензионные документы владельца машины — предпринимателя из Смоленской области. В его собственности автобус находится с 2007-го. Проверка по VIN-номеру машины показала, что один из контрольных символов номера не прошёл проверку. Такое обычно бывает в двух случаях: либо автопроизводитель не руководствовался стандартом при формировании VIN-кода, либо его перебил владелец для сокрытия истинной истории машины при перепродаже.