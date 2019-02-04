Прокуратура рассекретила "дело Дятлова": туристов погубили ураган или лавина

Прокуратура Свердловской области спустя 60 лет после трагической гибели в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен группы туристов из девяти человек под руководством Игоря Дятлова сняла гриф "Совершенно секретно" с уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели людей.

По словам начальника Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова, 1 февраля 2019 года Генеральная прокуратура РФ спустя 60 лет после трагедии объявила о проведении новой проверки по делу группы Дятлова.

— Приоритетными из 75 существующих версий гибели туристов являются ураган, лавина и так называемая снежная доска. Но большой блок из этих версий связан с конспирологическими теориями о том, что всё на самом деле произошло под присмотром органов власти. Это абсолютно не так, и мы это доказали: 15 версий, связанных с событиями о скрытных действиях правоохранительных органов, не подтверждаются, — заявил журналистам прокурор Андрей Курьяков.

По его словам, все фантастические версии отброшены.

— Прокуратура запросила все документы, которые прямо или косвенно могут относиться к трагедии. Все полученные на данный момент бумаги являются не секретными, либо с них был снят гриф секретности, — говорит прокурор Курьяков.

— Есть единственный том уголовного дела, начатого в феврале 1959 года. Он насчитывает 400 страниц. А дело было засекречено, так как в нём содержится секретный документ — поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Но гриф "Совершенно секретно" снят, — говорит представитель прокуратуры Свердловской области.

Как отмечают в прокуратуре Свердловской области, вся необходимая информация о трагедии на перевале содержится в материалах дела: этих данных достаточно, чтобы ответить на вопрос о причинах случившегося.

— Современные технологии позволяют проанализировать данные более тщательно. Уже запрошены и изучены архивные документы из Ивделя, Серова, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Расследовать события шестидесятилетней давности будет команда из четырёх прокуроров. Будет проведён ряд экспертиз. В том числе судебно-медицинская, — отмечает прокурор Курьяков.

Согласно материалам уголовного дела, туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года, на перевале на Северном Урале при не выясненных до сих пор обстоятельствах.

Количество версий гибели туристов перевалило за сотню — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

В туристическую группу входило десять человек. Из них шестеро были студентами Уральского политехнического института (УПИ, ныне — Уральский государственный технический университет, Екатеринбург): Людмила Дубинина, Юрий Дорошенко, Игорь Дятлов, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова и Юрий Юдин; ещё трое были выпускниками этого вуза: Юрий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль.

Также к группе был прикреплён инструктор по туризму Александр (настоящее имя — Семён) Золотарёв. Все участники имели опыт туристических походов, были снабжены всем необходимым. Возглавлял группу студент 5-го курса радиотехнического факультета УПИ Игорь Дятлов.