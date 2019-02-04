Ремонт от миллионера. Кто был владельцем сгоревшей квартиры в "звёздном доме"

Оперативно-следственная бригада столичного Следственного комитета назначила экспертизу по причинам пожара в "звёздном доме" на Никитском бульваре, 12. Там в ночь на понедельник загорелась квартира родственников дирижёра Юрия Башмета. Огонь перекинулся на соседние квартиры, в результате пожара погибло восемь человек, в том числе и двое детей. По предварительным данным, прежний владелец квартиры делал перепланировку, в том числе менял электропроводку.

Лайф выяснил, у кого купила квартиру Наталья Башмет. Им оказался американец Джеффри Свитбаум, владелец фармацевтических складов. Если будет доказано, что пожар произошёл в результате перепланировки, сделанной американцем, Следственный комитет может привлечь его к уголовной ответственности. Правда, сделать это будет сложно — по словам соседей, бывший владелец квартиры покинул Россию.

Силовики и технические эксперты до сих пор не установили причин пожара в здании 1912-го года на Никитском. Рассматриваются версии короткого замыкания и неосторожного обращения с огнём. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в квартире на пятом этаже, принадлежащей жене и дочери музыканта.

Дочь Башмета Ксения находилась дома с малолетним сыном и подругой. Им вовремя удалось спастись. В отличие от других восьмерых жильцов. Они погибли в огне, не сумев эвакуироваться. Среди жертв — два ребёнка. Почти все погибшие жили в единственной сохранившейся с советских времён коммунальной квартире.

В советскую эпоху почти все квартиры были коммунальными. Позже квартиры принялись скупать бизнесмены, которые охотно делали там перепланировки и капитальный ремонт, причём, похоже, не особенно заботились о безопасности.

Квартиру семья Башмет купила в 2014-м у гражданина США Джеффри Свитбаума. Как сообщал телеграм-канал Мэш, он устроил несколько перепланировок и снёс перегородки (несущие стены не трогал). Ксения Башмет глобальных переделок не устраивала.

Как выяснил Лайф, американец приобрёл жильё площадью 190 квадратов в 2003-м. Деньги на элитную недвижимость в паре шагов от Кремля он заработал своим бизнесом. В девяностых он был одним из первых, кто привёз в Россию продукцию бренда Johnson&Johnson.

Согласно базе Kartoteka.ru, ему принадлежала фирма "Айтемс склады", которая управляет несколькими складскими помещениями на Рязанском проспекте и в других районах столицы. Там сейчас размещены препараты международных фармпроизводителей, а некоторые части складов отданы под архивы. Согласно материалам арбитражных судов, стоимость только одной партии препаратов может достигать полумиллиарда.

Свитбаум жил и работал в России с 1990 года, фирму же основал в 1992-м. Благодаря деловым связям он стал одним из первых, кто привёл на российский рынок продукцию Colgate и Johnson&Johnson.

В начале 2010-х американец параллельно увлёкся дизайном интерьеров и даже развивал это направление в бизнесе. Его бюро с нуля делало дизайн для шоурума элитной обуви на Даниловской набережной, в здании бывшего завода.

— Бывшая фабрика — не самая надёжная конструкция, поэтому пришлось всё делать заново, — рассказывал в интервью профильному журналу Свитбаум. — Меня не смутили ни старые развалившиеся стены, ни покосившиеся колонны, ни земляной пол. Изначально всё было серым: серые стены, серый пол… Потом всё сделали белым с яркими полосками. Обувь и аксессуары расположили на деревянных ящиках, покрашенных серебряной краской. Получилось мобильное пространство-конструктор с минимумом декораций.

Как знать, может быть, дизайнерское направление собственного бизнеса увлекло его и побудило сделать перепланировку в собственной квартире.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сообщает СКР.

Если будет доказано, что люди погибли в результате некачественной перепланировки, сделанной американцем, теоретически это позволит российским следователям привлечь по этой статье Свитбаума. Правда, в таком случае придётся писать запрос о юридической помощи властям США. Как рассказали журналистам соседи, Свитбаум несколько лет назад уехал из России. В этом случае шансы привлечь к ответу бывшего владельца квартиры падают: Штаты крайне неохотно соглашаются на экстрадицию своих граждан, обвиняемых в преступлениях на территории другой страны.

В "звёздном доме" находятся квартиры Никаса Сафронова, Ингеборги Дапкунайте и Любови Казарновской. Пожару присвоили повышенный уровень опасности. По словам пожарных, тушение затрудняли деревянные перекрытия, а также незаконная перепланировка квартир. Среди погибших — двое детей.