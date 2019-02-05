Топ-менеджеру «Аэрофлота» грозит два года за коррупцию

Тушинский районный суд города Москвы начал рассматривать уголовное дело о даче взятки заместителем директора департамента производства полётов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолием Якимчуком. Авиатор пытался дать 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-лётной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому, чтобы получить разрешение на полёты. Если вина Якимчука будет доказана судом, он может провести в тюрьме два года.

Тушинский районный суд Москвы готовится вынести приговор заместителю директора департамента производства полётов авиакомпании "Аэрофлот" 65-летнему Анатолию Якимчуку.

По данным следствия, осенью прошлого 2018 года заместитель директора департамента производства полётов авиакомпании "Аэрофлот" 65-летний Анатолий Якимчук как обычно проходил врачебно-лётную экспертную комиссию гражданской авиации, чтобы получить допуск к управлению самолётами. Однако доктора не выдали пилоту с 45-летним стажем Якимчуку допуск к пролётам из-за проблем со здоровьем и пожилого возраста.

Однако Анатолий Якимчук решил, что сможет уговорить допустить его к полётам председателя Центральной врачебно-лётной экспертной комиссии гражданской авиации Бориса Потиевского. За получение нужного документа пилот Якимчук пообещал отблагодарить доктора — заплатить ему 50 тысяч рублей.

Борис Потиевский согласился на предложение Анатолия Якимчука, однако перед встречей с лётчиком обратился в ФСБ России с заявлением, что ему предлагают взятку.

Во время передачи 50 тысяч рублей Борису Потиевскому сотрудники ФСБ РФ задержали пилота Анатолия Якимчука.

В отношении заместителя директора департамента производства полётов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука было возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 1 УК РФ "Дача взятки должностному лицу".

Следствие не стало задерживать пожилого пилота. Суд отпустил его домой под подписку о невыезде.

— Расследование уголовного дела о даче взятки в отношении заместителя директора департамента производства полётов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука было завершено в конце ноября 2018 года, а 12 декабря уже направлено в Тушинский районный суд, рассказал Лайфу собеседник в столичной прокуратуре.

В Тушинском районном суде Москвы Лайфу подтвердили, что рассматривают уголовное дело о даче взятки заместителем директора департамента производства полётов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолием Якимчуком.

В пресс-службе "Аэрофлота" уголовное дело в отношении Анатолия Якимчука не комментируют.