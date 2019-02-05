Спецслужбы ищут заказчиков телефонного террора в Москве на Украине

Столичный регион накрыла волна "минирований": спецслужбы и спасатели проверяют в Москве и области около 150 общественных и административных объектов, среди которых есть и здание правительства Подмосковья. Все люди были эвакуированы. Это произошло после того, как на объекты поступили анонимные звонки и письма на электронную почту о минировании. Силовики проверяют информацию, что сигналы идут с территории Украины и это была хорошо подготовленная акция. Убытки от "минирования", которые понесли оперативные службы города и бизнесмены, могут оцениваться в десятки миллионов рублей.

Десятки тысяч человек были эвакуированы 5 февраля 2019 года из торговых центров, школ, детских садов и университетов. Это произошло после того, как на объекты поступили анонимные звонки и письма на электронную почту о минировании.

Под возможной угрозой взрыва оказались Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), а также детский центр "Мастерславль" в торговой галерее между станцией метро "Выставочная" и мостом "Багратион" в "Москва-Сити", МГТУ имени Баумана, Институт русского языка имени Пушкина, бассейн "Чайка", башни "Город столиц" в "Москва-Сити" и крупный гостиничный комплекс, торговые центры "Интер-Север", "Водный", "Варшавская плаза" и "Облака", несколько школ и детских садов.

По информации Лайфа, в МВД и ФСБ предполагают, что анонимные сообщения о минировании зданий в столичном регионе 5 февраля 2019 года поступали по интернет-каналам IP-телефонии из-за границы — с территории Украины.

По информации Лайфа, сейчас все подразделения полиции и спецслужб переведены на усиленный вариант несения службы.

По словам главы независимого профсоюза столичных полицейских Михаила Пашкина, главная проблема всех этих "минирований" в том, что сотрудники правоохранительных органов оказываются отвлечены от выполнения реальных задач. — Экипажи ГНР, групп немедленного реагирования ОВД, снимаются с патрулирования и по несколько часов простаивают в оцеплении заминированного здания, а в это время в районе патрулирования данной ГНР может быть совершено преступление, — возмущается Пашкин.

По словам Михаила Пашкина, нельзя забывать и об экономических убытках, которые несут бюджет и коммерческие структуры, например крупные столичные торговые центры.

— Сказать конкретную сумму, в которую обходится выезд полицейских на ложный выезд, очень сложно, так как она зависит от множества факторов — от площади объекта до количества находящихся там людей, — говорит Пашкин. — Сумма затраченных бюджетных средств может составлять 20 тысяч рублей, а может миллион рублей. Если это, например, школа, то для обследования здания и организации оцепления будет достаточно одного-двух кинологов и экипажа ГНР из трёх человек — тысяч 10 рублей из расчёта, что день работы полицейского бюджету обходится в две тысячи рублей, — говорит Пашкин.

А вот у юриста Александра Островского другие расчёты. По его словам, средняя стоимость выезда группы немедленного реагирования (ГНР) в составе трёх полицейских и двух кинологов оценивается им в 100 тысяч рублей. — Ну а если обследовать надо торговый центр площадью в десятки тысяч квадратных метров, то затраты могут оцениваться в миллионы рублей, — отметил Островский.

— В эту сумму входят стоимость топлива, зарплата самих полицейских и поддерживающих служб, — сообщил Лайфу юрист. — Ведь вы поймите, каждый звонок — это не только выезд людей, оцепление территории, но и эвакуация людей, использование различных технических средств, — утверждает Островский.

— Если взять условную минимальную сумму выезда силовиков в размере ста тысяч рублей, а объектов насчитывается 150, по данным Лайфа, то можно предположить, что за 5 февраля 2019 года столичный бюджет потерял из-за "эпидемии телефонного терроризма" более 15 миллионов рублей, — говорит Островский.

— Суммы, в которые может оцениваться упущенная выгода, могут доходить до десятков миллионов рублей, — считает адвокат Илья Алексеев.

Однако, по его словам, торговым центрам невыгодно раскрывать данную информацию, чтобы исключить негативную реакцию арендаторов.

От величины нанесённого ущерба также зависит, насколько суровое наказание грозит телефонному террористу. По статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" в отдельных случаях, когда последствия звонка приводят к крупному ущербу, злоумышленник может оказаться за решёткой на срок до пяти лет.

В связи с "телефонным терроризмом" УФСБ РФ по Москве возбудило уголовное дело именно по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Однако, по словам юриста Александра Островского, если массовое "минирование" школ, торговых центров окажется банальным "хулиганством", то это административное правонарушение.

Согласно статье 19.3 КоАП РФ о ложном вызове полиции и других экстренных служб, "шутник" отделается штрафом за ложный вызов полиции от одной до полутора тысяч рублей, говорит юрист, но при этом добавляет, что руководители предприятий, торговых центров смогут обратиться в суд с заявлением о взыскании со злоумышленника суммы упущенной выгоды, считает юрист.