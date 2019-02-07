Большая вода. Каким регионам России грозит весенний паводок

МЧС подготовило комплекс дополнительных мер по защите населения от весенних паводков. Об этом глава ведомства Евгений Зиничев доложил на заседании Совета безопасности РФ. Наиболее сложная обстановка может сложиться в ряде регионов: Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Ежегодно в России происходит 40–70 крупных наводнений, ущерб от которых оценивается примерно в 40 млрд рублей.

Как отмечают в МЧС РФ, на начало февраля 2019 года запасы снега в данных регионах России превышают средние значения последних лет почти в два раза.

— По данным предварительного мониторинга, в зону возможного подтопления попадают свыше шести тысяч населённых пунктов, мосты, коммуникации и территории, находящиеся в поймах рек. Для защиты уже сформирована группировка сил и средств в составе более 700 тыс. человек и около 150 тыс. единиц техники. Запланированы совместные комплексные учения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, — заявил Евгений Зиничев, выступая на заседании Совета безопасности РФ.

Эксперты, с которыми пообщался Лайф, отмечают, что одним из самых сложных паводковых регионов России традиционно считается Якутия.

По прогнозам гидрологов, более 130 населённых пунктов республики с населением свыше 47 тыс. человек могут оказаться в зоне затопления паводковыми водами весной 2019 года.

— В зоне риска находятся более 8,8 тыс. домов, в которых проживает 47 279 человек, а также 12 участков автодорог, пять автомобильных мостов, две взлётно-посадочные полосы, — отмечают в МЧС.

В региональном ГУ МЧС РФ отметили, что совокупный ущерб от паводка в Якутии весной и летом 2018 года, в результате которого пострадало свыше 5,3 тыс. жителей республики, превысил 1,4 млрд рублей. На территории Якутии в ходе весеннего и летнего половодья пострадало 63 населённых пункта в 15 улусах.

По информации Лайфа, эксперты МЧС РФ прогнозируют, что в апреле — мае 2019 года могут оказаться подтопленными города Сургут и Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе на берегу реки Обь, которая и грозит выйти из берегов.

Кроме того, в зону затопления могут попасть Курган, который стоит на реке Тобол, и Орск, расположенный у рек Орь и Урал.

— Из-за большого скопления снега во время таяния льдов уровень воды на реках Урала может подняться на пять — восемь метров, что приведёт к подтоплению городов, — отмечают эксперты Минприроды.

В зоне подтопления могут оказаться и крупные города Сибири: Иркутск, расположенный на берегу реки Ангары, Новосибирск, стоящий на Оби, и столица Алтайского края Барнаул.

— Уровень воды в реках Барнаулка, Обь во время паводка может подняться на два метра, что приведёт к подтоплению жилых кварталов Барнаула, — отмечают в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Однако в МЧС РФ считают, что, хоть толщина льда на реках Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов превышает норму в два раза, у ведомства есть возможность не допустить ледовых заторов, которые приведут к наводнениям.

— МЧС России располагает 130 тоннами тротила по всей стране, а вскоре специалисты начнут взрывные работы на 223 участках рек протяжённостью более 780 километров, — отмечают в спасательном ведомстве.

По данным Росгидромета, в России ежегодно происходит 40–70 крупных наводнений, ущерб от которых оценивается примерно в 40 млрд рублей.

— Этим стихийным бедствиям подвержено около 150 тыс. кв. км, где расположены порядка 300 городов, десятки тысяч населённых пунктов, большое количество хозяйственных объектов, более семи миллионов гектаров сельхозугодий, — отмечают в Росгидромете.

По словам же главы МЧС РФ Евгения Зиничева, в апреле 2019 года в России пройдут крупномасштабные командно-штабные учения (КШУ), на которых и будут отработаны действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком.

В прошлом году в аналогичных учениях были задействованы более 1,5 млн человек и свыше 350 тыс. единиц техники. К обеспечению всероссийских учений была привлечена авиационная группировка в количестве 80 воздушных судов — 67 вертолётов и 13 самолётов МЧС России, Минобороны, МВД и ФСБ.