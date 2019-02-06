Уволен следователь, друживший с семьёй сенатора Арашукова

Как стало известно Лайфу, 6 февраля 2019 года со своей должности был уволен первый заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике, генерал-майор юстиции Казбек Булатов.

По данным источников Лайфа в СК РФ, увольнение Казбека Булатова из правоохранительных органов может быть связано с расследованием уголовных дел в отношении сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в организации убийств в 2010 году лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

— Сейчас следователи Центрального аппарата СК РФ проверяют информацию, что именно Казбек Булатов, используя своё служебное положение, мог не давать ход расследованию убийств, в организации которых подозревали его друга — Рауфа Арашукова.

Между тем в СК РФ увольнение первого заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике, генерал-майора юстиции Казбека Булатова не комментируют.

Напомним, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и организации двух убийств. Басманный районный суд Москвы арестовал Арашукова до 30 марта 2019 года.

Отца сенатора, советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова задержали в тот же день. Следователи считают его лидером преступного сообщества, которое функционировало на Северном Кавказе с 2002 года и похитило у "Газпрома" природный газ на сумму более 30 млрд рублей.