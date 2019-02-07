Ничего не знаем. Чиновники мечтают забыть о погибших под Калугой детях

С момента, когда автобус под Калугой погубил воспитанников танцевального класса, прошло четыре дня, а никто до сих пор не взял на себя смелость официально заявить, что организовал поездку. Никто не хочет брать ответственность, потому что поездка проходила на 30-летнем дряхлом автобусе, без сопровождения ДПС, а за рулём сидел многократно оштрафованный за нарушение правил водитель. Лайф на месте выяснял, кто организовал поездку и почему представители танцшкол бегают от камер. Вопросы есть и к директору Дома культуры, где занимались дети: там и раньше были проблемы с обеспечением безопасности воспитанников.

Дети, попавшие в ДТП, учились в разных танцевальных коллективах. Некоторые — воспитанники частного танцевального класса "Колибри", некоторые занимались в ярцевском Доме культуры. Об этом Лайфу рассказала ведущий методист Дома культуры города Ярцево Лариса Ломакина.

Кстати, в самом Доме культуры весьма равнодушно относятся к безопасности своих воспитанников не только за пределами учреждения, но и на территории ДК. Директор ДК Татьяна Петровна получила предписание от регионального ГУ МЧС РФ за то, что три двери центрального эвакуационного выхода из Дома культуры были наглухо заблокированы. Это значит, что в случае пожара паникующие дети, даже если бы пробились к дверям через дым и огонь, выйти бы не смогли. Двери можно было открыть только ключом, и вряд ли кто-то из воспитанников точно знал, где он лежит. Дом культуры оштрафовали.

Коллективом "Колибри" управляет Елена Александровна Миронова. Изначально она и её партнёры работали в ресторанном бизнесе — выступали на свадьбах и юбилеях со своим шоу-балетом "Кабаре". Однако к 1998 году они переформатировались в детскую школу танцев и набрали первых учеников. Сейчас обучают ребят народным и современным эстрадным танцам.

Сотрудники Дома культуры, где занимались дети, убегают от журналистов и представляются другими именами. Отказываются что-либо говорить о ситуации. А тем единицам, что готовы говорить, пытаются помешать.

Когда методист Ломакина начала рассказывать Лайфу о ситуации в Доме культуры, в её кабинет заглянула некая дама, которая оказалась крайне недовольна тем, что Ломакина общается с журналистами.

— Лариса Викторовна, вам заняться нечем сейчас?

Ответив гостье, что сама разберётся, с кем ей общаться, Лариса Викторовна рассказала: на самом деле поездку организовала худрук танцклуба "Колибри".

— Подготовкой поездки занималась Елена Александровна. Наше руководство-то и не в курсе было, — объяснила она.

Слова методиста косвенно подтверждают и чиновники.

Заявку на перевозку детей подавал руководитель клуба "Вертим" глава Ярцевского района Владимир Макаров Фото: © L!FE

Директор и единственный владелец этого учреждения — Иван Владимирович Миронов, супруг Елены Александровны (основателя коллектива "Колибри"). Связаться с ним не удалось, Миронов не брал трубку. По данным Лайфа, он сейчас находится в областной больнице, его уже взяли в оборот следователи, проведя предварительный допрос.

Ранее местному интернет-порталу Миронов заявлял, что поездку организовывали сами родители. Выходит, и клуб-то, по его версии, совсем не при делах.

По данным Лайфа, Елена не оформляла поездку официально, не согласовывала поездку с администрацией района. Деньги на автобус собирались с родителей — по 600 рублей с пассажира. Документация, отчётность по поездке не велась.

Внимание журналистов, видимо, не очень нравилось кому-то из участников истории. Пока съёмочная группа Лайфа колесила по районам Смоленской области, за ней, не очень-то скрываясь, следовал белый автомобиль "УАЗ-Патриот". В то время как машина с группой направлялась на кладбище, автомобиль некоторое время ехал за ними. Когда группа остановилась, чтобы проверить, действительно ли за ними "хвост", УАЗ также остановился, водитель ещё некоторое время следил за группой. Всё продолжалось примерно полчаса. Мы попытались по номеру выяснить, кому принадлежит автомобиль. Однако ни в одной из баз данных нет никакой информации о владельце. Из этого может следовать, что либо машина новая, либо данные о ней удалили из базы.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Суд арестовал сначала водителя, на котором висело несколько штрафов, затем и владельца автобуса. Однако организаторов поездки в деле пока не появилось.