Убийца самолётов. В России ищут опасное топливо с примесью

Инспекторы Росавиации бьют тревогу: из-за неизвестной примеси в авиакеросине двигатели лайнеров могут отказать прямо в рейсе.

Проблема может коснуться всех "аэробусов", летающих и заправляющихся в России. Ситуация осложняется тем, что авиационные власти не знают, каким способом заранее обнаружить наличие этих примесей в топливе. Приходится работать уже постфактум, когда явно заметно засорение. Росавиация не на шутку озабочена. Чиновники направили во все аэропорты страны просьбу отправлять на анализ в государственную лабораторию пробы керосина, если в них обнаружены любые посторонние примеси.

Опасная грязь

В августе 2018-го экипаж самолёта Airbus-321 авиакомпании Nordwind, летевшего из Турции в Домодедово, заметил необычную индикацию приборов во время заливки топлива. Командир воздушного судна (КВС) сделал запись в бортжурнале: "При заправке левого крыльевого бака показания количества топлива изменялись на оранжевые кресты". По прилёте в Домодедово техники слили остатки топлива. Часть перелили в обычную прозрачную бутылку. На дне колыхалась непонятная субстанция мутно-белого цвета.

Самолёт в полёте чувствовал себя нормально. Поскольку ничего подобного техники раньше не видели, образцы топлива на всякий случай направили на исследование в Научный центр аэропортовой деятельности и авиатопливообеспечения НИИ гражданской авиации.

Второй случай датирован тем же августом. В инцидент вновь попал "аэробус". На сей раз — А-320 компании Red Wings. На рейсе из Иркутска в Домодедово сразу после вылета у него сработала сигнализация о засорении топливного фильтра. Поскольку двигатель работал без нареканий, пилоты решили не возвращаться и спокойно приземлились в Москве. На техобслуживании их ждала новость: на внешней поверхности фильтра скопились знакомые мутноватые частицы. Фильтр отправился на анализ в НИИ авиации следом за образцами топлива из первого случая.

"Родственник" каучука, взявшийся из ниоткуда

Эту информацию Лайф узнал из письма замруководителя Росавиации Олега Сторчевого, которое он разослал подчинённым и в авиакомпании. Сторчевой курирует сертификацию авиакомпаний, кадровые вопросы и безопасность полётов. Большой аудитории он стал известен, когда летом 2017-го премьер Дмитрий Медведев объявил чиновнику выговор из-за кризиса в компании "ВИМ-авиа", который привёл к массовой задержке рейсов.

Исследования НИИ гражданской авиации показали наличие нехарактерных химических веществ [в топливе] замглавы Росавиации Олег Сторчевой Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Из документа следует: ничего подобного за всё время исследований в топливе не находили. И даже на момент публикации отчёта не поняли, откуда оно там взялось и под воздействием каких факторов образовалось.

Может, сыграли роль места заправки? Но они находятся в разных частях земного шара. Рейс Nordwind заправляли в Турции, рейс Red Wings — в Иркутске. Поэтому Росавиация ограничилась расплывчатым описанием, что частицы появились там в ходе работы топливной системы.

— На фильтрующих поверхностях обнаружены каучукоподобные соединения полисилоксанов, появившиеся после полимеризации желеобразной субстанции <...> в условиях работы топливной системы, — уточнил Сторчевой.

Полисилоксаны — разновидность силиконовых (кремниевых) соединений. Из силикона делают герметики, резину, гидрофобные покрытия.

Попадание в топливную систему подобных посторонних примесей создаёт высокую угрозу безопасности полётов, так как может приводить к отказам силовых установок воздушного судна Олег Сторчевой

Ничего не понятно, так что будьте настороже

Примерно к такой мысли сводится финальная часть письма Олега Георгиевича. Он рекомендует ознакомить с этой информацией все авиакомпании и аэропорты страны. Рекомендует — потому что формально не имеет права приказывать что-либо руководству частных авиакомпаний. Но неисполнение рекомендаций Росавиации чревато для компаний административными мерами.

Nordwind и Red Wings, которые первыми столкнулись с проблемой, в основном занимаются туристическими перевозками. Недавно они начали процесс слияния, чтобы превратиться в одного более крупного перевозчика. На момент сдачи заметки Лайф не получил оперативного комментария авиакомпаний по сложившейся ситуации.

Ранее Лайф уже писал про другую особенность заправки самолётов, которая также влияет на безопасность полёта и способствует накоплению во внутренностях двигателя посторонних частиц-суперабсорбентов.