Шахта в Кузбассе, чьи рабочие разбились в машине, игнорировала техосмотры

Утром 8 февраля на территории разреза "Распадский" с грейдера в обрыв свалился КамАЗ с вахтовиками, которые возвращались со смены. Шестеро погибли на месте, ещё 16 получили травмы. Кемеровские следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности и будут изымать документы, связанные с её обеспечением. Лайф выяснил: несколько лет подряд шахта "Распадская" получала штрафы от надзорных органов как раз из-за проблем с промышленной безопасностью и плохой организацией обслуживания автомашин.

Следственный комитет завёл дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц").

Судя по документам, которые изучил Лайф, безопасность при проведении горных работ на шахте, мягко говоря, хромает. Компания, у которой после всех расходов и уплаты налогов остаётся чистой прибыли 3,7 миллиарда, видимо, не считает нужным тратиться на поддержание автопарка в приличном состоянии.

Об этом говорится в материалах проверки Ростехнадзора, сохранённых в базе данных Генпрокуратуры.

При выпуске на линию и возврате не [проводится] предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния транспортных средств водителями и должностными лицами организации предписание № П01-27-06/1251 от октября 2018-го

Прокуратура, Ростехнадзор и трудовая инспекция находили ещё массу нарушений законодательства, подробности которых — в инфографике ниже.

Разбившийся КамАЗ был разновидностью пассажирского автобуса, созданного специально для перевозки людей в условиях сильно пересечённой местности. В шахте "Распадская" добывается уголь, и она вся изрезана крутыми подъёмами. Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту ДТП, на место происшествия выехал прокурор Междуреченска Дмитрий Григорьев. Как видно на кадрах, опубликованных СК, машина летела примерно с 10-метровой высоты.