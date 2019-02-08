МЧС предлагает защититься от падений на льду наждачкой

Спасатели рекомендуют россиянам подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву — лейкопластырь или изоляционную ленту, а также натереть подошвы песком или наждачной бумагой. Однако, если же вы всё-таки пострадали от гололёда, юристы советуют идти в суд и требовать деньги у коммунальщиков.

В ближайшие дни в столичном регионе синоптики обещают гололёд. Как отмечают в МЧС РФ, он наблюдается при температуре от 0 до –3 градусов по Цельсию. Гололёд образуется после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега.

В МЧС отмечают, что передвигаться по льду нужно не торопясь, наступая на всю подошву, слегка расслабив ноги и освободив руки. Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами.

А в случае падения спасатели рекомендуют присесть, чтобы снизить высоту падения, постараться сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю.

В случае получении травмы опрошенные Лайфом юристы рекомендуют обратиться в травмпункт и оформить справку — это поможет возместить причинённый ущерб через суд. Подать иск на коммунальщиков и городские организации, ответственные за уборку территории, где были получены травмы, можно как по месту жительства, так и по месту получения травмы

— Травмы при гололёде — явление очень распространённое, однако большинство пострадавших и не догадываются, что за них можно получить вполне достойную денежную компенсацию, — рассказал Лайфу адвокат Виктор Наумов.

Юрист Виктор Наумов специально для читателей Лайфа разобрал по пунктам, что делать, чтобы получить денежную компенсацию от компаний, ответственных за уборку территории, предприятия ЖКХ или городской администрации, оказавшихся виновниками ваших проблем со здоровьем.

1. Сначала нужно найти свидетелей, которые будут готовы в суде подтвердить, как вы поскользнулись, например, у входа на станцию метрополитена, упали и получили травму. Свидетелями могут выступить и сотрудники скорой помощи, которую вы можете вызвать к месту получения травмы. Дело в том, что без свидетельских показаний будет трудно доказать в суде, что травма была получена на улице, а не дома.

2. Необходимо обратиться за медицинской помощью в травмпункт, больницу или поликлинику. В одном из этих медицинских учреждений нужно будет документально оформить диагноз и больничный, а позже взять на работе справку, подтверждающую ваши убытки за время вынужденной нетрудоспособности.

3. Чтобы найти потенциальных виновников ваших бед, необходимо выяснить, какая управляющая организация ответственна за уборку территории, где вы получили травму. Если травма получена во дворе дома, то по его адресу можно узнать, какая организация отвечает за уборку внутридомовой территории. Такую информацию можно получить в соответствующем ЕИРЦ либо местной управе. А если вы получили травму, спускаясь в подземный переход, ведущий к метро или проходящий под улицами, то тогда необходимо обратиться в Объединение административно-технических инспекций города Москвы или ГУП "Гормост", отвечающие за уборку как территории рядом с переходом, так и лестничных пролётов.

4. Как только вы определились с организацией, у которой вы будете требовать компенсацию, можно приступать к составлению претензии. Такой досудебный порядок является обязательным и избавит вас от лишних вопросов в судебном процессе. В тексте претензии желательно максимально точно указать все обстоятельства получения травмы, сумму, которую вы хотите получить, и её обоснование, а также срок, в течение которого организация должна выполнить все ваши требования. Так как срок, который можно указать в претензии, законодательно не определён, можно выбрать его самим, но в разумных пределах. Обычно на исполнение требований даётся не менее 10 дней.

5. Если срок, указанный в претензии для выполнения организацией ваших требований, прошёл, но они так и не были выполнены, вы можете смело обращаться в суд. В исковом заявлении необходимо точно указывать все обстоятельства происшествия с вами, координаты свидетелей. Кроме того, к исковому заявлению необходимо приложить все документы, которые доказывают произошедшее несчастье и понесённые при этом материальные затраты. Например, это чеки за лекарства, визиты в частные клиники или полученные платные услуги в государственных медицинских учреждениях.