Сотового оператора Сбербанка оштрафовали за медлительность

Виртуальный оператор "Сбермобайл" затянул с оплатой взносов в фонд развития интернет-коммуникаций, и Роскомнадзор его наказал.

Суд оштрафовал "дочку" Сбербанка — оператора связи "Сбермобайл" — на 50 тыс. рублей. Санкции последовали по иску Роскомнадзора. Ведомству не понравилось, что "Сбермобайл" неохотно отчисляет обязательные платежи на устранение "цифрового неравенства" населения.

Все операторы связи (МТС, "Мегафон" и иже с ними) платят по 1,2% своей выручки в Резерв универсального обслуживания (РУО). Этот фонд нужен для того, чтобы в каждый посёлок и деревню с населением ≈500 человек провели интернет и установили хотя бы один таксофон (да, в некоторых деревнях страны даже обычной телефонной связи нет). Грубо говоря, из фонда оплачивается интернетизация всей России.

Платить должны все компании, имеющие лицензию оператора, но "Сбермобайл" затянул (дело № 5-3/2018 мирового участка 219 Москвы). Произошло это несколько месяцев назад, а известно стало только сейчас. Подробности — в инфографике.

Это считается нарушением закона. Все операторы вносят средства на развитие и решение вопросов цифрового неравенства, которым занимается Ростелеком. Есть немалое количество уголков нашей родины, где не только интернета, но даже и голосовой связи нет Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков

По словам Кускова, основное направление траты этих средств — устранение цифрового неравенства. Люди, которые проживают в отдалённых деревнях, имеют возможность приобщаться к миру технологий на том же уровне, что и жители крупных городов.