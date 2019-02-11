Красные и чёрные. Кто выигрывает от бунтов в колониях

Следственный комитет по Самарской области завершил проверку и определился, как трактовать вспыхнувшие в пятницу вечером в местной ИК-5 масштабные беспорядки. В конфликте между заключёнными пострадало 15 человек, следователи Куйбышевского межрайонного следственного отдела Самары возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), которая грозит виновным прибавкой к основному сроку наказания ещё до 7 лет. В колонии продолжают работать следователи и криминалисты, которые выясняют, кто и по какой причине устроил бунт и беспорядки, уничтожив имущество учреждения. Лайф разбирался, кто такие "чёрные" и "красные", почему в колониях вспыхивают беспорядки и кому они выгодны.

За два дня следователям удалось установить примерную картину беспорядков в колонии общего режима ИК-5, которая считается одной из крупнейших не только в Самарской области, но и в стране. Здесь отбывают срок более 1,6 тыс. заключённых. В основном это "первоходки", которые мечтают получить условно-досрочное освобождение и быстрее вернуться домой. Ситуацию в ИК-5 контролирует администрация, поэтому колония считается "красной". Однако в ней есть и "чёрные" — поклонники так называемого воровского хода, которые отрицают закон, придерживаются правил и условностей криминального мира. Следователи подозревают, что именно они и устроили беспорядки.

— Конфликт между заключёнными произошёл 8 февраля во время ужина. В результате конфликта ссадины и ушибы получили 15 человек, медицинская помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждаются, — рассказали Лайфу представители ФСИН. — В результате конфликта осуждённые подожги матрацы в одном из отрядов. Возгорание было потушено, помещения от огня не пострадали. Конфликт между осуждёнными удалось разрешить в течение короткого времени.

Как рассказали сами заключённые уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой, среди пострадавших было больше всего людей из хозяйственного отряда №1. Вечером они находились в своём бараке на третьем этаже, смотрели телевизор или разговаривали, как вдруг к ним влетела толпа других заключённых с железными прутьями и другими предметами в руках, которые выключили свет и, ничего не объясняя, начали их жестоко избивать. Кто-то из заключённых стал спасаться, выпрыгнув из окна, другие забаррикадировались в соседних комнатах, где стали жечь матрасы, чтобы привлечь внимание. Беспорядки продолжались около получаса.

На место происшествия немедленно выехало руководство УФСИН России по Самарской области во главе с начальником — генерал-лейтенантом внутренней службы Рамизом Чобановичем Алмазовым. В колонию были приглашены представители прокуратуры и члены ОНК.

После того как в колонии удалось навести порядок, туда приехали представители местной прокуратуры, надзирающие за тюремной системой, а также следователи СКР. Сейчас они выясняют, кто и по какой причине устроил беспорядки.

Источники Лайфа в правоохранительных органах рассказали, что в первую очередь под следствие попадут местные криминальные авторитеты.

— Есть основания полагать, что это был хорошо срежиссированный спектакль и на самом деле попытка лидеров криминального мира заработать авторитет и поблажки для себя и приближённых, — рассказал Лайфу источник во ФСИН.

Колонии в России делятся на "чёрные" и "красные". В первом случае обстановку и порядки пытается контролировать уголовный мир, а в другом — администрация и сотрудничающие с ней зэки. Их интерес простой — получить хорошую характеристику и УДО. В ИК-5 "чёрные" пытаются насадить порядки так называемого воровского хода: не сотрудничать с правоохранительными органами, противостоять администрации и активистам.

— Им безразлична жизнь других заключённых. Воры в законе и авторитеты поднимают бунты, чтобы заработать дополнительный авторитет. Если это удаётся, молва об этом быстро расходится по другим зонам. После успешного бунта в "красной" колонии есть хороший шанс получить подход к званию вора в законе, — рассказал Лайфу источник во ФСИН.

По его словам, организация бунта в колонии — это хорошо продуманная операция. В первую очередь криминальные авторитеты связываются с местными ворами в законе и получают от них разрешение на организацию бунта. Затем находят формальную причину для недовольства порядками и отправляют приближённых зэков бунтовать и отстаивать свои права. Сами авторитеты обычно остаются в стороне.

— Одновременно блатные организовывают пиар-кампанию. Вызывают к колонии родственников заключённых, правозащитников и СМИ. Во многих случаях ещё перед началом бунта около колонии появляются пресса и родственники, которые требуют от администрации колонии смягчить режим для зэков, — рассказывает источник Лайфа во ФСИН.

В случае подавления бунта под раздачу попадает именно "пехота" из рядовых зэков. Если администрация колонии идёт на переговоры, тогда от имени заключённых их ведут именно криминальные авторитеты. Однако они пытаются выбить не улучшение режима для рядовых зэков, а поблажки для узкого круга блатных.

С другой стороны, заключённые из так называемых секций правопорядка ("активисты") зачастую c неформального одобрения администрации колоний жестоко избивают представителей "чёрных" и издеваются над ними. Таким образом они их воспитывают и зарабатывают себе бонусы для УДО. Были случаи, когда, устав от беспредела "активистов", колонии поднимались на бунты.

Под проверку попадет руководство и персонал колонии ИК-5. Не исключено, что они не реагировали на жалобы заключённых и потакали "чёрным", что и закончилось беспорядкам и травмами людей. Директор ФСИН Геннадий Корниенко поручил провести служебную проверку в самарском управлении из-за происшествия в ИК-5. В Самару направили комиссию центрального аппарата ведомства.