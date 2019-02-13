Приют падших. Для чего в России собираются возродить вытрезвители

С инициативой о возрождении в России вытрезвителей выступают депутаты Госдумы. Это единорос и глава Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и Александр Шерин из ЛДПР. Идею парламентариев поддерживает и руководитель общественной организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. По его словам, уже 17 регионов в России готовы возродить закрытые в 2011 году вытрезвители. По оценкам экспертов Минздрава РФ, каждый год в медицинские организации по всей стране доставляют около 1 миллиона человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них госпитализируется только треть.

По мнению парламентария Дмитрия Морозова, проблема вытрезвителей появилась в 2011 году, когда реформировали МВД России. Именно тогда и было решено передать вытрезвители из системы МВД РФ в Минздрав. Однако до дела так и не дошло. Вытрезвители закрыли, а подвыпивших граждан с улиц российских городов стали доставлять в отделы полиции и приёмные отделения больниц.

— Я поддерживаю идею своего коллеги по парламенту Дмитрия Морозова о необходимости возрождения в России закрытых 8 лет назад вытрезвителей, говорит депутат Александр Шерин.

По словам Шерина, у человека, который оказался на улице в алкогольном опьянении, должна быть возможность получения помощи. Если он перебрал с алкоголем и упал на улице, то такого гражданина не должны "смешать с грязью", ему необходимо помочь. А для этого необходимо восстанавливать систему вытрезвителей, — считает парламентарий.

— У нас даже для бездомных животных есть приюты, а человек, оказавшейся в сложной ситуации, получается, остаётся брошенным на улице, так как получить медицинскую помощь своевременно он просто не может, так как в больнице нет мест, — утверждает Александр Шерин.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков несколько лет назад входил в правительственную комиссию по профилактике правонарушений и внёс тогда предложение создать службу транспортировки, чтобы валяющихся на улице пьяных людей, не нарушающих общественный порядок и не нуждающихся в медицинской помощи, доставляли не в вытрезвители, участки и больницы, а домой. А потом выставляли бы счёт.

Комиссия рекомендовала это к внедрению в регионах, однако никто такую службу учреждать не стал.

Между тем Зыков вспоминает, что закрытие вытрезвителей в России осенью 2011 года произошло в большей степени из-за того, что власть наконец-то поняла, что данный институт был несостоятельным в своей основе, поскольку в нём были смешаны две функции — медицинская и правоохранительная.

Один из вопиющих случаев произошёл в вытрезвителе в городе Арзамасе весной 2009 года. Там милиционер зверски изнасиловал женщину. Суд позже приговорил его к 6,5 года тюрьмы. А в январе 2010 года в Томске в вытрезвителе милиционером был смертельно ранен журналист "МК" Константин Попов. Суд приговорил милиционера-убийцу к 12 годам тюрьмы.

Ранее общественный совет при МВД РФ предлагал вернуть вытрезвители и законодательно закрепить их деятельность в структуре Минздрава. Глава совета адвокат Анатолий Кучерена отмечал, что, проанализировав ситуацию, сложившуюся в России с оказанием нетрезвым гражданам медицинской помощи, общественники пришли к выводу, что срочно необходимо постановление правительства или закон, который позволит создать на базе Минздрава РФ такие специализированные центры. Однако в Министерстве здравоохранения инициативу главы общественного совета при МВД РФ не поддержали.

Между тем, по словам Султана Хамзаева из "Трезвой России", власти 17 российских регионов готовы организовать вытрезвители.

В число однозначно поддержавших возврат вытрезвителей регионов вошли Амурская, Белгородская, Владимирская, Курская, Костромская, Кемеровская, Липецкая, Орловская, Сахалинская, Самарская, Ростовская, Тульская, Смоленская, Челябинская, Ярославская области, Ненецкий автономный округ и Республика Саха (Якутия).

Первый вытрезвитель в России появился ещё в 1902 году в Туле и назывался "Приют для опьяневших". Организовал это заведение тульский врач Фёдор Архангельский, чтобы "дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах Тулы в тяжёлом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи".

Как утверждают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России зарегистрировано 2,5 миллиона алкоголиков, то есть людей, которым диагноз "алкоголизм" поставлен медиками официально. На каждые 100 тысяч человек приходится 2,5 тысячи человек с диагнозом "алкоголизм".

По данным Минздрава РФ, каждый россиянин в среднем за год потребляет 14 литров алкоголя. Причём эта статистика учитывает и грудных младенцев, так что реальная цифра потребления взрослыми алкоголя, считают эксперты, значительно выше. Согласно данным МВД РФ, из-за отсутствия отлаженной системы экстренной медицинской помощи нетрезвым гражданам в стране ежегодно погибает от отравления алкоголем и наркотиками около 40 тысяч человек.